¡Atención Saltillo! Habrá mastografías y servicios gratuitos en la Brigada Rosa

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    ¡Atención Saltillo! Habrá mastografías y servicios gratuitos en la Brigada Rosa
    La Brigada Rosa ofrecerá mastografías y pruebas de Papanicolaou para promover la detección oportuna del cáncer de mama. CORTESÍA

La jornada del 27 de octubre ofrecerá mastografías, pruebas de Papanicolaou, prótesis mamarias, consultas médicas y trámites gratuitos en el Museo del Desierto

Mastografías, pruebas de Papanicolaou, atención médica y entrega de prótesis mamarias artesanales formarán parte de la Brigada Rosa: Puntadas de Amor, que el Gobierno Municipal de Saltillo realizará el próximo 27 de octubre para acercar servicios gratuitos a las mujeres y sus familias.

La jornada se desarrollará de las 8:00 a las 13:00 horas en las instalaciones del Museo del Desierto, ubicado en Carlos Abedrop Dávila 3745, en el Parque Las Maravillas, dentro del Nuevo Centro Metropolitano, como parte de las actividades del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

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La iniciativa reunirá esfuerzos del Instituto Municipal de las Mujeres, el DIF Saltillo y el Gobierno del Estado, mediante distintas dependencias que ofrecerán atención, orientación y apoyos en materia de salud, prevención y trámites administrativos.

$!El DIF Saltillo acercará servicios médicos, auditivos, dentales y visuales a las familias mediante la unidad móvil Amor en Movimiento.
El DIF Saltillo acercará servicios médicos, auditivos, dentales y visuales a las familias mediante la unidad móvil Amor en Movimiento. CORTESÍA

Entre los principales servicios estarán las mastografías y pruebas de Papanicolaou, además de información para promover la prevención y detección oportuna del cáncer de mama. También se entregarán prótesis mamarias artesanales a mujeres que se sometieron a una mastectomía, con el propósito de contribuir a su recuperación emocional, autoestima y seguridad personal.

Por medio de la unidad móvil Amor en Movimiento, el DIF Saltillo ofrecerá audiometrías y apoyos con aparatos auditivos, exámenes de la vista para la posterior entrega de lentes, atención dental y mediciones de presión arterial y glucosa.

La brigada también contará con atención psicológica, orientación en salud preventiva, toma de signos vitales, pruebas de VIH, vacunación, consultas médicas y servicio antirrábico, con el objetivo de ampliar los beneficios para las familias que acudan.

En el área de trámites, los asistentes podrán solicitar altas y bajas de vehículos, cambios de propietario, estados de cuenta de refrendos, licencias de conducir y cartas de no antecedentes penales.

La jornada incluirá, además, cortes de cabello, actividades culturales mediante talleres de laboratorios creativos, lotería ecológica y entrega de plantas, entre otras opciones dirigidas a la comunidad.

Con esta actividad, el Municipio busca acercar servicios de salud y atención integral a las mujeres, al tiempo que refuerza la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer de mama.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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