¡Atención Saltillo! Habrá mastografías y servicios gratuitos en la Brigada Rosa

La jornada se desarrollará de las 8:00 a las 13:00 horas en las instalaciones del Museo del Desierto, ubicado en Carlos Abedrop Dávila 3745, en el Parque Las Maravillas, dentro del Nuevo Centro Metropolitano, como parte de las actividades del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

Mastografías, pruebas de Papanicolaou, atención médica y entrega de prótesis mamarias artesanales formarán parte de la Brigada Rosa: Puntadas de Amor, que el Gobierno Municipal de Saltillo realizará el próximo 27 de octubre para acercar servicios gratuitos a las mujeres y sus familias.

La iniciativa reunirá esfuerzos del Instituto Municipal de las Mujeres, el DIF Saltillo y el Gobierno del Estado, mediante distintas dependencias que ofrecerán atención, orientación y apoyos en materia de salud, prevención y trámites administrativos.

Entre los principales servicios estarán las mastografías y pruebas de Papanicolaou, además de información para promover la prevención y detección oportuna del cáncer de mama. También se entregarán prótesis mamarias artesanales a mujeres que se sometieron a una mastectomía, con el propósito de contribuir a su recuperación emocional, autoestima y seguridad personal.

Por medio de la unidad móvil Amor en Movimiento, el DIF Saltillo ofrecerá audiometrías y apoyos con aparatos auditivos, exámenes de la vista para la posterior entrega de lentes, atención dental y mediciones de presión arterial y glucosa.

La brigada también contará con atención psicológica, orientación en salud preventiva, toma de signos vitales, pruebas de VIH, vacunación, consultas médicas y servicio antirrábico, con el objetivo de ampliar los beneficios para las familias que acudan.

En el área de trámites, los asistentes podrán solicitar altas y bajas de vehículos, cambios de propietario, estados de cuenta de refrendos, licencias de conducir y cartas de no antecedentes penales.

La jornada incluirá, además, cortes de cabello, actividades culturales mediante talleres de laboratorios creativos, lotería ecológica y entrega de plantas, entre otras opciones dirigidas a la comunidad.

Con esta actividad, el Municipio busca acercar servicios de salud y atención integral a las mujeres, al tiempo que refuerza la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer de mama.