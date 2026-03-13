Anuncia Mude nuevo hallazgo paleontológico en Coahuila

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Saltillo
/ 13 marzo 2026
    Anuncia Mude nuevo hallazgo paleontológico en Coahuila
    Especialistas darán a conocer detalles del descubrimiento durante una presentación abierta al público en el Museo del Desierto. CORTESÍA

Investigadores darán a conocer una nueva especie prehistórica y explicarán su importancia científica durante un evento especial abierto al público en Saltillo

El Museo del Desierto de Saltillo realizará este martes 17 de marzo la presentación oficial del descubrimiento de una nueva especie de reptil marino, resultado de investigaciones paleontológicas recientes.

Durante el evento participarán especialistas responsables del hallazgo, quienes compartirán con el público información sobre las características del ejemplar y el proceso científico que permitió su identificación.

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INVESTIGACIÓN CON RELEVANCIA CIENTÍFICA

El equipo de investigación explicará los detalles del descubrimiento, así como el contexto geológico en el que fue localizado el fósil y las condiciones que permitieron su conservación a lo largo de millones de años.

Este tipo de estudios contribuye al conocimiento sobre la vida prehistórica en la región y fortalece el trabajo científico desarrollado en Coahuila en el ámbito de la paleontología.

DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO AL PÚBLICO

Durante la presentación también se abordará la importancia del hallazgo en el contexto internacional, ya que aporta nueva información para comprender la diversidad de reptiles marinos que habitaron los antiguos mares.

El evento busca acercar al público a la investigación científica y divulgar el patrimonio paleontológico que caracteriza al Estado.

El pasado 13 de enero, el Museo del Desierto anunció el hallazgo de un nuevo dinosaurio carnívoro, el Xenovenator espinosai, que habitó el norte de México hace aproximadamente 74 millones de años, durante el Cretácico Tardío. Se le nombró así en honor a Luis Espinosa Arrubarena, quien desde la década de los 80 se ha dedicado a la paleontología en México.

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