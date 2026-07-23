Atiende IMSS 80 mil casos neurológicos cada año

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que cada año atiende alrededor de 80 mil consultas relacionadas con enfermedad cerebrovascular, además de unas 60 mil por cefalea y cerca de 50 mil por epilepsia, padecimientos que mantienen una alta demanda de atención neurológica dentro del sistema y que, en distintos casos, pueden derivar en discapacidad o complicaciones severas si no se detectan y tratan a tiempo. De acuerdo con información del propio instituto, la enfermedad vascular cerebral figura entre las principales causas de discapacidad. El IMSS detalló que aproximadamente 80% de estos eventos corresponde a infartos cerebrales por isquemia y el 20% a hemorragias cerebrales, lo que vuelve clave la identificación temprana de síntomas y el control de los factores de riesgo.

El jefe de Neurocirugía y Terapia Endovascular Neurológica de la UMAE Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret”, del Centro Médico Nacional La Raza, Jorge Arturo Santos Franco, señaló que entre los factores que más afectan la salud cerebral se encuentran la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el tabaquismo, el sedentarismo y la mala alimentación. Añadió que el aislamiento social también puede influir de manera negativa en la salud mental y neurológica de las personas. Según el especialista, padecimientos como migraña, aneurismas, tumores cerebrales, traumatismos o alteraciones vasculares pueden estar relacionados con parte de las consultas neurológicas que recibe el instituto. En ese contexto, el IMSS planteó que la prevención no depende solo de la atención hospitalaria, sino también de hábitos cotidianos como mantener una dieta equilibrada, realizar actividad física de forma regular, evitar el consumo de tabaco y drogas recreativas, vigilar la presión arterial y los niveles de glucosa, además de sostener actividades que estimulen la memoria y la convivencia social.

Como parte de su estrategia de atención, el Seguro Social informó que impulsa el programa Código Cerebro, enfocado en mejorar la respuesta ante urgencias neurológicas. De acuerdo con la institución, este esquema incluye capacitación del personal médico y trabajo coordinado entre especialistas en neurología, neurocirugía, terapia endovascular neurológica, psiquiatría, psicología y medicina de rehabilitación. El objetivo del IMSS es reducir secuelas, acelerar la recuperación y favorecer la reincorporación social y laboral de los pacientes.

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