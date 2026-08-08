Colosio necesita un “regulador de voltaje”. Episodio III

¿Les platico? ¡Arre!

En la charrería hay una faena donde el jinete amarra la reata en la cabeza de su montadura y laza a un potro que sale a galope del partidero.

Debe ser lazado exclusivamente de sus cuartos traseros para hacerlo caer.

A esa suerte charra se le llama “pial” y el jinete falla cuando el lazo se amarra a las verijas del animal.

Verijas es sinónimo de “ijares”, partes íntimas de un animal -o de un humano masculino- situadas entre las costillas y las caderas.

COLOSIO: Una marca sin sustento

Si el charro logra lazar los cuartos traseros, el animal cae y se consuma la suerte.

Pero si amarra la reata en las verijas o ijares del potro, no solo falla sino que provoca lastimeros y violentos relinchos, por tratarse de las partes más íntimas del animal.

”Mala lazada a las verijas” es un dicho del Lic. Abelardo A. Leal Jr, cuando era cabeza del periódico El Norte.

Esa frase la escribió en su columna MAKiavelo, después de haber atendido a un joven funcionario de la CFE que acudió al periódico a explicar las bondades de un nuevo sistema tarifario que se aplicaría a los usuarios, en tiempos de Arsenio Farell Cubillas, como director de esa paraestatal, entre 1973 y 1976, siendo presidente, Luis Echeverría Álvarez.

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Fue un elogio del Lic. Leal hacia el joven a quien recibió en sus oficinas, pero traía su “cola”, como también se dice en mercado de los albures mexicanos.

Viene a cuento lo anterior para platicarles hoy que a Luis -como le gusta que le digan- parece que le falta un regulador de voltaje.

Sostengo esto después de conocer la opinión de gente muy cercana a él, que lo quiere de verdad, como Enrique Regules, Reynaldo Farías, Alfonso Durazo, Dante Delgado y otros empresarios y políticos que reconocen en el hijo del mártir sonorense, inteligencia aderezada de un atrabancamiento que lo puede meter en serios problemas, si sigue zigzagueando en su carrera.

¿A Colosio le conviene ir por Sonora?

1. Alfonso Durazo, gobernador morenista de Sonora, ya le cantó el tiro durante la comida que les referí ayer, en la Casa de Gobierno de Hermosillo: “No la juegues por Sonora porque no voy a dejar que ganes. El que pesa en Sonora es tu papá, tú, no”. Es tan cercano a Luis, que éste fue a la toma de protesta de Durazo como gobernador.

2. Dante Delgado, presidente nacional del MC, sostiene que Luis es emocional, no cerebral, en la toma de decisiones.

3. Reynaldo Farías, prominente empresario regiomontano, se desilusionó de él después de haberle apoyado durante su campaña para alcalde de Monterrey.

4. Enrique Regules, su padrino de bodas y tío de cariño, espera que Luis no se deje tripular por los advenedizos que trae pegados, porque podrían convencerlo de cometer tonterías que le pueden costar muy caro. “Ojalá y medite sobre su conveniencia de quedarse como Senador. Ojalá que madure y crezca”, opina el destacado político y empresario de la región citrícola de Nuevo León.

El resumen de estas apreciaciones es:

- Luis luce muy acelerado, a veces atrabancado y se le percibe emocionalmente afectado.

- Convencería más si actuara con mayor aplomo.

- Evidencia problemas personales, relacionados con la atención de sus hijos debido al divorcio.

- Si es sincero al decir que le interesa servir a los mexicanos, ¿qué chingados va a hacer en Sonora o en Nuevo León tirándole a una gubernatura de año y medio, con la federación taponeándole todos los recursos, porque Sheinbaum y AMLO saben que la marca COLOSIO puntea las únicas encuestas en que ellos creen y confían para el 2030?

- Es inteligente, puede ser hasta brillante, pero le falta trayectoria, madurez. Haría bien en tenerle miedo a ser gobernador de Nuevo León, porque en la senaduría, estuvo a punto de perder la minoría que lo tiene ocupando ese escaño.

- Es un excelente muchacho, genera muchas simpatías por el recuerdo de su padre y por él mismo, pero le falta preparación y ampliar su experiencia para seguir avanzando.

- Pareciera que entre Samuel García y su compadre Jorge Álvarez Máynez, hay un pacto para sacar a Luis de la ruta por la presidencia de México. Da la impresión de que lo quieren tronar para que la candidatura del MC por la grande quede solo entre ellos dos.

- Quieren que se lance por cualquiera de las dos gubernaturas, pierda y se acabe. Recordemos: Todo parece indicar que las instrucciones del Palacio Nacional y de Palenque, son que Samuel ponga a un candidato del MC que pierda ante la abanderada de Morena en NL, que -por cierto- NO SERÁ TATIANA.

¿Por qué prefiere que solo le digan Luis?

Su gente cercana -no como el estorboso mentado y nefasto paisano suyo, Gabriel - sabe que Luis se afinó mucho más con Diana Laura, porque padeció durante su infancia las ausencias de su Luis Donaldo.

A la muerte de sus padres, fue criado por unos tíos del lado materno en Nuevo León. Vivió en la zona metropolitana de Monterrey y por lo tanto, es regio y nuevoleonés. La crianza de Luis fue culminada solo por su tía, al divorciarse ella de su marido.

Su padre lo registró en Magdalena de Kino, Sonora, pero Luis nació en la ciudad de México. Existen suficientes evidencias de ello.

En un momento dado, sus adversarios y quienes se dicen sus “amigos”, podrían utilizar todos esos recursos para sabotearlo, si Luis sigue entercado en optar por las candidaturas a gobernador de Nuevo León o de Sonora. Sobre este aviso no hay engaño. Conste.

En abril 2022, cuando era alcalde de Monterrey, Luis se volvió viral en Youtube y redes sociales tras ser acusado de presidir una sesión virtual del Cabildo, en un presunto estado de ebriedad, mientras andaba en Nueva York. En el video en cuestión de alcanzan a oir las risotadas de sus compañeros de farra.

Esta fue una muestra más de su falta de madurez.