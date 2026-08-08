Regios intentan ‘piratear’ a Comisario de Inteligencia

Sus estándares de calidad son altos y su capacidad de operación es reconocida por las principales agencias de Estados Unidos.

Nuevo León se destaca en el país por ser una de las entidades con los mejores sistemas de inteligencia policiaca.

Las investigaciones y detenciones rápidas y oportunas de la Fiscalía general de Coahuila, en delitos de alto impacto, llamaron ya la atención del gobierno estatal y del ayuntamiento neoleonés.

Y ya se supo que el Comisario general de la Agencia de Investigación Criminal de Coahuila, Alejandro Rocha, recibió oferta formal para sumarse al selecto equipo de trabajo en Nuevo León. Cercanos a Rocha Caballero dijeron que el responsable de la inteligencia en Coahuila, al parecer aceptará la oferta, pues ya se cansó de meter de su dinero, para realizar las tareas asignadas.

El asunto es delicado, y la salida del comisario puede dejar a Coahuila sin una representación fiable ante las agencias de inteligencia en Estados Unidos y ante la FGR.

Y es que Alejandro es el único de los jefes policiacos estatales que puede pasar a los Estados Unidos, y también es el enlace confiable con la Fiscalía General de la República.

Complicado tema...

DOBLE TAREA

Con un ojo al gato y otro al garabato anda el senador Gabriel Elizondo, ahora que designaron a Jorge Alberto Piñones como coordinador estatal de Mejora Coahuila.

Para la clase política comarcana es evidente que Gabriel mantendrá el control de este importante programa de beneficio social, aunque Jorge aparezca oficialmente como su titular.

Lo mismo ocurre con el fiscal general, Federico Fernández, que opera y decide los temas de procuración de justicia y también de seguridad pública estatal con excelentes resultados.

Puede que sea mera coincidencia, pero hay la constante de que los funcionarios que se nombran como aspirantes a suceder al gobernador Manolo Jiménez, tienen dos y hasta más chalecos. ¿Será requisito?

NARCICISMO MORENISTA

Una buena dosis de “ubicatex” es posible que requiera el diputado federal morenista, Antonio Castro, ahora que la 4T abrió la puerta para que se reelija al Congreso de la Unión.

Tony, dicen, que se siente la última coca del desierto y que casi levita porque ya se aburrió de caminar.

Ya en serio, al interior de Morena Coahuila, el legislador se ha convertido en un político narcisista, que jura valer lo que pesa, en oro y que presume de ser el mejor diputado federal coahuilense.

Antonio Castro olvidó que llegó al Congreso de la Unión, merced al efecto ganador generado por la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, y no por méritos propios, pues era un político desconocido. El efímero y veleidoso poder ya lo mareó, pero seguramente la realidad lo va a alcanzar en el 2027, y le demostrará, que la fábula del burro que tocó la flauta, a veces ocurre en política.