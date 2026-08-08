POLITICÓN: Paralizado hospital general del IMSS en Monclova, en medio de señalamientos por contratos

Más extraño todavía, agregan, es que las observaciones de la ASF indiquen que el recurso federal ejercido se utilizó -casi en su totalidad- para pagar la nómina ordinaria del Poder Legislativo. En estricto sentido pues, la totalidad de los diputados locales, así como el 100 por ciento del personal que labora en el Congreso fueron, al menos en 2024, empleados de la Federación, porque sus salarios se cubrieron con recursos federales. ¿Habrá pasado lo mismo en 2025? Y, ¿seguirá ocurriendo en el actual ejercicio?

Agudos lectores nos hacen notar, sobre lo comentado ayer en este espacio en relación con las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación , de Aureliano Hernández Palacios Cardel, detectó en el ejercicio presupuestal del Congreso del Estado, en el año 2024 -el primero de la actual Legislatura-, que resulta extraño -por decir lo menos- que la ASF esté auditando recursos ejercidos por el Poder Legislativo de Coahuila . ¿Y por qué es extraño? Pues porque a diferencia de los municipios, entes autónomos u órganos desconcentrados, que pueden recibir recursos de la Federación para proyectos o acciones específicas, el Poder Legislativo no se ubica en dicho supuesto.

III. HOSPITAL EN PAUSA

El deterioro de la administración pública federal puede medirse, entre otros aspectos, en la capacidad real de sus instituciones para cumplir con los servicios a que están obligadas. En Monclova, por ejemplo, derechohabientes describen un Hospital General de Zona del IMSS prácticamente paralizado: equipo médico fuera de operación, cirugías suspendidas, problemas en quirófano, faltantes de medicamentos y dificultades para realizar estudios de laboratorio o radiografías. La directora Edith Alvarado encabeza una unidad en la cual la instalación de elevadores lleva alrededor de un año. El problema ya no es solo una avería y empieza a parecer abandono.

IV. DESDE ARRIBA

A las carencias operativas se suman señalamientos internos sobre contratos de obra y posibles conflictos de interés en el área administrativa. Mientras tanto, el contraste es incómodo para el director general del IMSS, Zoé Robledo: desde oficinas centrales se anuncian inversiones históricas en equipo e infraestructura para el futuro, pero en Monclova los derechohabientes de la actualidad describen una realidad muy distinta, caracterizada por la precariedad.

V. SERVICIO AL REVÉS

El deterioro federal también se percibe en otras áreas. Usuarios de la Comisión Federal de Electricidad en Saltillo nos reportan que acudir a realizar una aclaración o cancelar un servicio puede convertirse en una prueba de resistencia. Quejas por cobros atípicos reciben, según nos dicen, respuestas tajantes -que se traducen en “hay que pagar”- y un trato prepotente que dista de aquello que debería significar servicio público. Roberto Velázquez Ceja, responsable de la operación local, tendría que revisar qué ocurre en las ventanillas. Porque cuando el ciudadano llega buscando una explicación y sale necesitando paciencia, algo en la atención está funcionando al revés.

VI. CON PERIÓDICO

Hay trámites que parecen diseñados para recordar otros tiempos. Por ejemplo: para cancelar un servicio, usuarios aseguran que se les solicita una fotografía del medidor; hasta ahí, nada extraordinario. El detalle es que algunos han sido “rebotados” porque la imagen debe mostrar junto al aparato un periódico del día, como prueba de la fecha. En plena era digital, la CFE ha encontrado una novedosa utilidad para el sustrato de papel. Esto refleja algo más profundo: procedimientos arcaicos y una institución sin supervisión o dirección.

VII. MISMA RUTA

La postura del gobernador Manolo Jiménez sobre las cuentas de Torreón coincide con la ruta que ya marcó el Ayuntamiento: revisar, documentar y, si aparecen irregularidades, proceder conforme a Derecho. La Auditoría Superior del Estado tendrá que determinar qué observaciones se sostienen y cuáles pueden solventarse. Pero el principio es claro: si hubo daño patrimonial, no bastará con explicaciones administrativas. En esa revisión también aparecen nombres ligados a decisiones del pasado, como Roberto Escalante y Pepe Ganem, cuyos actos deberán valorarse con expedientes.