Tomás Gutiérrez destaca el papel de las familias en el éxito de los jóvenes egresados en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Tomás Gutiérrez destaca el papel de las familias en el éxito de los jóvenes egresados en Ramos Arizpe
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino asistió como padrino de la generación 2023-2026 del Cecytec Ramos Arizpe “Felipe Carrillo Puerto”. CORTESÍA

El edil reconoció el esfuerzo de estudiantes, docentes y familias para lograr la conclusión de los estudios

RAMOS ARIZPE, COAH.- Al asistir como padrino de la generación 2023-2026 del Cecytec Ramos Arizpe “Felipe Carrillo Puerto”, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino afirmó que detrás de cada estudiante que concluye sus estudios existe una familia que ha realizado esfuerzos y sacrificios para construir un mejor futuro, por lo que el Gobierno Municipal trabaja para ofrecer mayores condiciones de bienestar y desarrollo.

Durante la ceremonia de graduación, el edil reconoció el compromiso de las y los egresados, así como el respaldo de docentes y padres de familia, quienes hicieron posible la culminación de esta etapa académica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/aprueba-cabildo-de-ramos-arizpe-informes-financieros-del-segundo-trimestre-de-2026-GA22220446

Gutiérrez Merino señaló que el crecimiento de Ramos Arizpe debe traducirse en una mejor calidad de vida para las familias, por lo que dependencias como el DIF Municipal y la Dirección de Desarrollo Social mantienen una estrategia coordinada para atender las necesidades de la población.

Destacó que el municipio impulsa programas de mejoramiento de vivienda, apoyos alimentarios para personas en situación vulnerable, atención permanente a adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y otros grupos prioritarios, además de acciones de capacitación y fortalecimiento comunitario para generar oportunidades de desarrollo personal y económico.

En materia de seguridad, resaltó que el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado y las corporaciones de los tres órdenes de gobierno ha permitido que Ramos Arizpe se mantenga entre los municipios más seguros del país, brindando un entorno de confianza para que las familias puedan estudiar, trabajar, emprender y formar su patrimonio.

“Nuestro compromiso es que cada familia tenga más oportunidades para salir adelante. Trabajamos todos los días para ofrecer mejores condiciones de bienestar, apoyar a quienes más lo necesitan; de ahí programas como Ola Verde y Empleo Temporal, además de mantener la tranquilidad que distingue a Ramos Arizpe, porque cuando una familia progresa, también progresa nuestro municipio”, expresó el alcalde.

$!El Alcalde destacó que el crecimiento de Ramos Arizpe debe reflejarse en una mejor calidad de vida para la población.
El Alcalde destacó que el crecimiento de Ramos Arizpe debe reflejarse en una mejor calidad de vida para la población. CORTESÍA

Finalmente, Tomás Gutiérrez felicitó a las y los egresados por concluir su formación de nivel medio superior y los exhortó a continuar preparándose para contribuir al desarrollo de una ciudad con mayores oportunidades, resultado del trabajo conjunto entre sociedad y gobierno.

En el evento estuvieron presentes Lucía Azucena Ramos Ramos, directora general de Cecytec EMSaD Coahuila y representante del gobernador Manolo Jiménez Salinas; Mónica Merino Sánchez, directora de Educación; Emmanuel González Martínez, director del plantel, además de autoridades educativas, municipales y representantes del sector productivo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Universidades

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Enredos a la 4T

Enredos a la 4T
true

Región Sureste de Coahuila: Pozos clausurados, ¿se está resolviendo algo?
true

POLITICÓN: ¿Aduanas ciegas? Ernesto Ruffo, huachicol fiscal y los cabos sueltos del megadecomiso en Coahuila
El caso más reciente es el de Jesús Emiliano, quien murió atropellado en la colonia Brisas Poniente.

Saltillo: vacaciones de verano concentran más casos de niños atropellados
La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación y ordenó la necropsia para determinar la causa del fallecimiento.

Muere hombre en Hospital General de Saltillo; familia pide investigar presunto homicidio
Ana Paula Vázquez competirá en Saltillo después de finalizar tercera en el serial internacional de arco recurvo.

Sebastián García, Dafne Quintero y Ana Paula Vázquez clasifican a la Final de Copas del Mundo en Saltillo
Mykhailo Fedorov, el exministro de Defensa, critica al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Kiev.

Ucrania estaba en una buena racha. Entonces surgió una ruptura militar
Personas llevan agua desde Humaita hacia la comunidad de Paraizinho, a lo largo de un tramo seco del río Madeira, un afluente del Amazonas, en medio de una sequía, el 8 de septiembre de 2024, en Brasil.

Así se prepara América Latina para la sequía, las inundaciones y el calor provocados por El Niño