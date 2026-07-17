Tomás Gutiérrez destaca el papel de las familias en el éxito de los jóvenes egresados en Ramos Arizpe

Durante la ceremonia de graduación, el edil reconoció el compromiso de las y los egresados, así como el respaldo de docentes y padres de familia, quienes hicieron posible la culminación de esta etapa académica.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Al asistir como padrino de la generación 2023-2026 del Cecytec Ramos Arizpe “Felipe Carrillo Puerto”, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino afirmó que detrás de cada estudiante que concluye sus estudios existe una familia que ha realizado esfuerzos y sacrificios para construir un mejor futuro, por lo que el Gobierno Municipal trabaja para ofrecer mayores condiciones de bienestar y desarrollo.

Gutiérrez Merino señaló que el crecimiento de Ramos Arizpe debe traducirse en una mejor calidad de vida para las familias, por lo que dependencias como el DIF Municipal y la Dirección de Desarrollo Social mantienen una estrategia coordinada para atender las necesidades de la población.

Destacó que el municipio impulsa programas de mejoramiento de vivienda, apoyos alimentarios para personas en situación vulnerable, atención permanente a adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y otros grupos prioritarios, además de acciones de capacitación y fortalecimiento comunitario para generar oportunidades de desarrollo personal y económico.

En materia de seguridad, resaltó que el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado y las corporaciones de los tres órdenes de gobierno ha permitido que Ramos Arizpe se mantenga entre los municipios más seguros del país, brindando un entorno de confianza para que las familias puedan estudiar, trabajar, emprender y formar su patrimonio.

“Nuestro compromiso es que cada familia tenga más oportunidades para salir adelante. Trabajamos todos los días para ofrecer mejores condiciones de bienestar, apoyar a quienes más lo necesitan; de ahí programas como Ola Verde y Empleo Temporal, además de mantener la tranquilidad que distingue a Ramos Arizpe, porque cuando una familia progresa, también progresa nuestro municipio”, expresó el alcalde.