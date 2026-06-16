Atienden afectaciones por temporada de lluvias en Ramos Arizpe; ‘nuestra prioridad es proteger a las familias’: Alcalde

RAMOS ARIZPE, COAH.- Por instrucciones del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reforzó las acciones preventivas y de atención derivadas de las recientes lluvias, mediante trabajos de limpieza, desazolve y mantenimiento en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de disminuir riesgos y salvaguardar la integridad de las familias. Personal de Servicios Primarios, a cargo de Edgar Tamez, llevó a cabo labores de mantenimiento en la calle Alberto Castro, ubicada en la colonia Guanajuato, con acciones orientadas a mejorar las condiciones de circulación y prevenir afectaciones ocasionadas por las precipitaciones.

De manera simultánea, elementos de Protección Civil y Bomberos atendieron oportunamente un reporte ciudadano relacionado con el paso inferior ubicado a un costado del DIF Municipal, donde una rejilla pluvial presentaba una considerable acumulación de basura que impedía el adecuado desfogue del agua. Los trabajos de desazolve permitieron restablecer el funcionamiento de la infraestructura pluvial y reducir posibles riesgos para las viviendas ubicadas en las zonas cercanas. Como parte del operativo preventivo, las cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza, supervisión y mantenimiento en el canal Escorial, el puente de la calle Antonio Flores Castro y el canal Nuevo Mirador, además de efectuar acciones de desazolve en rejillas y sistemas pluviales de los sectores oriente, poniente y centro de la ciudad.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que su administración mantiene una vigilancia permanente y una estrategia de atención inmediata ante cualquier situación que pueda representar un riesgo para la ciudadanía. “Nuestra prioridad es proteger a las familias. Por ello, hemos instruido atender de manera inmediata cada reporte y mantener en óptimas condiciones las vialidades, canales y caminos que puedan representar algún inconveniente durante esta temporada de lluvias”, señaló.

El Gobierno Municipal hizo un llamado a la población a contribuir con estas acciones mediante el adecuado manejo de residuos y evitar depositar basura en calles, arroyos, canales, lotes baldíos y rejillas pluviales, debido a que la acumulación de desechos puede obstruir los sistemas de desagüe y generar encharcamientos o inundaciones. Ante el pronóstico de lluvias para los próximos días, las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo al Departamento de Protección Civil y Bomberos, al teléfono 844 488 6981, donde se mantiene atención permanente para brindar respuesta oportuna.

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