Atienden brigadas de Arteaga conatos de incendio provocados por tormentas eléctricas

La alcaldesa de Arteaga, Coahuila, Ana Karen Sánchez Flores, detalló que tan solo en los últimos 15 días se ha tenido una intensa actividad. Ante esta situación climática, los equipos de emergencia permanecen en alerta para sofocar de manera inmediata los siniestros y evitar afectaciones mayores en la sierra.

ARTEAGA, COAH.- La administración municipal de Arteaga mantiene un estricto seguimiento a los reportes de Protección Civil y brigadistas debido a un incremento en los conatos de incendio registrados durante los últimos fines de semana en las zonas altas, los cuales han sido originados principalmente por descargas eléctricas derivadas de las lluvias recientes.

“La administración que ahí estamos trabajando dándole seguimiento al tema de protección civil en el tema de los bomberos que hemos tenido mucha actividad. Estos últimos 15 días se han sido tenido numerosos conatos sobre todo eh. Los fines de semana llevan 2 fines de semanas seguidos que se presentan”, señaló.

Sánchez Flores precisó que los incidentes de la última semana sumaron un total de siete conatos, mientras que el fin de semana trasanterior se contabilizaron cinco. Explicó que la afectación principal se da en matorrales y palmas de las partes altas debido al impacto directo de los rayos que acompañan a las tormentas.

“Siempre los que hemos tenido reportes ahorita son en las partes altas. Por lo general es la descarga eléctrica y. ¿Afecta pastes y algo de matorral? Por lo general son este palmas”, puntualizó la funcionaria municipal, aclarando que gracias a los reportes en grupos vecinales de WhatsApp se ha logrado una rápida intervención.

Por otra parte, la Alcaldesa informó que en materia de sanidad animal se trabaja coordinadamente con el Estado y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para aplicar los protocolos correspondientes en el control del gusano barrenador, registrando hasta el momento únicamente cuatro casos confirmados.

“Definitivamente también estamos trabajando de la mano con autoridades del Estado y de la Senasica. Tuvimos justo la semana pasada una reunión donde revisamos algunos factores y protocolos, a seguir, y estamos muy al pendiente”, externó respecto a los filtros instalados en las colindancias con Nuevo León.