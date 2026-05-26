Buscará UTC sumar a sus estudiantes en la campaña estatal de alfabetización

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    Buscará UTC sumar a sus estudiantes en la campaña estatal de alfabetización
    La Universidad Tecnológica de Coahuila buscará motivar a sus estudiantes para sumarse a jornada de alfabetización. ARCHIVO

El rector Sergio Guadarrama destacó la importancia del convenio entre el Gobierno de Coahuila y el INEA para combatir el rezago educativo

Tras la firma del convenio entre el Gobierno de Coahuila y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) planea incorporar a sus estudiantes para apoyar las brigadas de alfabetización en la entidad.

El rector de la UTC, Sergio Guadarrama, señaló que el acuerdo estatal busca fortalecer los centros de educación comunitaria y permanente, por lo que la institución buscará motivar a los jóvenes para sumarse como voluntarios en estas jornadas de conclusión de estudios básicos.

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“Es un convenio que trae muchos beneficios para gente que no ha sido alfabetizada, que realmente es un mínimo, es el 1.2 según escuchamos en ese sentido”, destacó el rector respecto a los indicadores de rezago educativo presentados por las autoridades estatales.

Guadarrama explicó que el primer paso consistirá en sensibilizar a la comunidad universitaria. “Va a ser muy importante la labor que podamos hacer nosotros al interior de nuestra universidad para motivar a nuestros chicos y chicas para que puedan ellos participar en esta jornada”, apuntó.

A pesar de que aún no se establece una meta específica de alumnos participantes, la Universidad se declaró lista para colaborar de la mano con las instancias oficiales. “Vamos a platicar con los alumnos para estimularlos para que haya una disposición y que puedan ellos sumarse al esfuerzo”, añadió.

Respecto a la operatividad del proyecto, el rector aclaró que las actividades no se concentrarán dentro del campus universitario, sino que los alumnos deberán trasladarse directamente a los sectores vulnerables donde se requiere el apoyo.

“Pienso que tendríamos que ir a ciertos lugares donde el INEA tiene coordinaciones o centros de educación permanente para que se pueda llevar a cabo este trabajo”, concluyó Sergio Guadarrama, reiterando el compromiso de la UTC con las causas sociales de Coahuila.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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