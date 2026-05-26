Buscará UTC sumar a sus estudiantes en la campaña estatal de alfabetización

El rector de la UTC, Sergio Guadarrama, señaló que el acuerdo estatal busca fortalecer los centros de educación comunitaria y permanente, por lo que la institución buscará motivar a los jóvenes para sumarse como voluntarios en estas jornadas de conclusión de estudios básicos.

Tras la firma del convenio entre el Gobierno de Coahuila y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) planea incorporar a sus estudiantes para apoyar las brigadas de alfabetización en la entidad.

“Es un convenio que trae muchos beneficios para gente que no ha sido alfabetizada, que realmente es un mínimo, es el 1.2 según escuchamos en ese sentido”, destacó el rector respecto a los indicadores de rezago educativo presentados por las autoridades estatales.

Guadarrama explicó que el primer paso consistirá en sensibilizar a la comunidad universitaria. “Va a ser muy importante la labor que podamos hacer nosotros al interior de nuestra universidad para motivar a nuestros chicos y chicas para que puedan ellos participar en esta jornada”, apuntó.

A pesar de que aún no se establece una meta específica de alumnos participantes, la Universidad se declaró lista para colaborar de la mano con las instancias oficiales. “Vamos a platicar con los alumnos para estimularlos para que haya una disposición y que puedan ellos sumarse al esfuerzo”, añadió.

Respecto a la operatividad del proyecto, el rector aclaró que las actividades no se concentrarán dentro del campus universitario, sino que los alumnos deberán trasladarse directamente a los sectores vulnerables donde se requiere el apoyo.

“Pienso que tendríamos que ir a ciertos lugares donde el INEA tiene coordinaciones o centros de educación permanente para que se pueda llevar a cabo este trabajo”, concluyó Sergio Guadarrama, reiterando el compromiso de la UTC con las causas sociales de Coahuila.