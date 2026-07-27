Atletas de Saltillo y Monclova mantienen protagonismo en Santo Domingo; México es líder

La jornada de este lunes colocó a los atletas coahuilenses entre los protagonistas, luego de que los arqueros saltillenses Matías Grande y Ángela Ruiz aseguraran su presencia en la final por equipos mixtos, mientras que la monclovense Dafne Quintero se mantuvo entre las principales contendientes en arco compuesto, contribuyendo al liderato que mantiene México en el medallero general.

La jornada en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 de este lunes tuvo sello coahuilense. Los saltillenses Matías Grande y Ángela Ruiz, así como la monclovense Dafne Quintero, encabezaron la actuación de los representantes del Coahuila en la justa centroamericana, donde México se mantiene al frente del medallero general

Matías Grande, originario de Saltillo, y la experimentada Alejandra Valencia avanzaron a la disputa por la medalla de oro en recurvo mixto tras imponerse con marcadores de 6-0 sobre Puerto Rico en cuartos de final y Panamá en semifinales, garantizando al menos la medalla de plata para la delegación mexicana.

En otra de las pruebas del día, la saltillense Dafne Quintero concluyó entre las mejores clasificadas en arco compuesto femenil, resultado que la coloca en una posición favorable para las rondas eliminatorias en busca de subir al podio.

La actividad de este lunes confirma el peso que tiene Coahuila dentro de la selección nacional, al contar con 15 deportistas convocados para la justa regional, cifra que ubica al estado entre los de mayor representación dentro del equipo mexicano. Los atletas del estado compiten en disciplinas como tiro con arco, natación, atletismo, levantamiento de pesas, taekwondo, karate, ciclismo y tiro deportivo, con el objetivo de seguir aportando medallas para que México conserve el liderato de la justa regional.

El buen desempeño de los atletas coahuilenses coincide con el sólido arranque de la delegación mexicana, que al cierre de la jornada se mantiene en el primer lugar del medallero general gracias a la obtención de preseas en disciplinas como tiro con arco, remo, taekwondo, ciclismo y aguas abiertas.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 se están llevando a cabo principalmente en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, y marcan el inicio formal del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.