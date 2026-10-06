Atropella motociclista a niño de 6 años y huye en Parras

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Coahuila
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    Atropella motociclista a niño de 6 años y huye en Parras
    Familiares del menor solicitaron apoyo para localizar al conductor involucrado en el percance. PEDRO PESINA

El menor fue atendido por paramédicos y trasladado a un centro médico; autoridades buscan identificar y localizar al conductor involucrado

PARRAS, COAH.- Un accidente se registró la tarde del lunes en la colonia Guayulera, donde un motociclista que presuntamente circulaba a exceso de velocidad atropelló a un niño de apenas 6 años, quien resultó con fuertes golpes, en Parras. Tras el percance, el conductor huyó del lugar.

Los hechos fueron reportados de inmediato, por lo que al sitio acudieron elementos de la Policía y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención al menor y posteriormente lo trasladaron a un centro médico para una valoración completa y atención especializada.

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De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista no permaneció en el lugar después de ocurrido el accidente, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones para tratar de establecer su identidad y localizarlo.

Hasta el momento de esta redacción, el responsable no había sido detenido ni identificado. Los familiares del menor hicieron un llamado a través de redes sociales para solicitar el apoyo de la ciudadanía y de las autoridades en la localización del conductor.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para reunir información que permita establecer cómo ocurrió el atropellamiento y ubicar al presunto responsable, quien podría ser presentado ante las autoridades correspondientes.

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