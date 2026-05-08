Aumenta consumo de agua por calor; garantizan abasto en Saltillo y Ramos Arizpe

Las altas temperaturas registradas en la Región Sureste de Coahuila han provocado un incremento considerable en el consumo de agua potable, situación que ya impacta tanto a Saltillo como a Ramos Arizpe.

De acuerdo con Aguas de Saltillo, durante esta temporada el uso doméstico del recurso ha aumentado entre 10 y 15 por ciento, principalmente por las necesidades derivadas del calor extremo.

Ante este panorama, el gerente general del organismo, Iván José Vicente García, aseguró que el suministro se encuentra garantizado para toda la población y que se mantienen acciones preventivas para evitar afectaciones en el servicio.

Explicó que, como parte de la estrategia para enfrentar la alta demanda, se han incorporado nuevas fuentes de abastecimiento y se desarrollan obras de infraestructura hidráulica para fortalecer la distribución.

“Se está trabajando para asegurar el suministro en todas las colonias durante el verano, fortaleciendo la infraestructura y sumando nuevas fuentes de agua”, señaló.

Actualmente, el sistema de distribución opera con un caudal promedio de entre 2 mil y 2 mil 200 litros por segundo; sin embargo, durante los meses de mayor calor se requiere incrementar entre 200 y 300 litros adicionales por segundo para atender el aumento en el consumo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable del agua y evitar desperdicios durante esta temporada crítica.

RAMOS ARIZPE MANTIENE SUMINISTRO ESTABLE

En Ramos Arizpe, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que, pese al incremento cercano al 20 por ciento en el consumo de agua potable, la ciudad no registra problemas graves de desabasto.

El Edil explicó que el sistema de distribución continúa operando bajo el esquema de tandeo, mecanismo que ha permitido mantener cobertura en la mayoría de las colonias.

“Todavía no hemos tenido problemas en los abastos de agua. Sí es tandeada aquí en Ramos Arizpe, pero eso hace que muchas colonias tengan agua”, comentó.

Gutiérrez Merino indicó que hasta el momento el servicio se mantiene estable y sin reportes importantes de afectaciones derivadas de las altas temperaturas.