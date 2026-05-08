Aumenta consumo de agua por calor; garantizan abasto en Saltillo y Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Aumenta consumo de agua por calor; garantizan abasto en Saltillo y Ramos Arizpe
    En Saltillo se ha incrementado en un 15 por ciento el consumo de agua en esta temporada de calor. ESPECIAL

Autoridades refuerzan infraestructura y mantienen operativos ante mayor demanda durante la temporada

Las altas temperaturas registradas en la Región Sureste de Coahuila han provocado un incremento considerable en el consumo de agua potable, situación que ya impacta tanto a Saltillo como a Ramos Arizpe.

De acuerdo con Aguas de Saltillo, durante esta temporada el uso doméstico del recurso ha aumentado entre 10 y 15 por ciento, principalmente por las necesidades derivadas del calor extremo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/congreso-de-coahuila-adecuara-ley-tras-fallo-sobre-violencia-vicaria-BB20564885

Ante este panorama, el gerente general del organismo, Iván José Vicente García, aseguró que el suministro se encuentra garantizado para toda la población y que se mantienen acciones preventivas para evitar afectaciones en el servicio.

Explicó que, como parte de la estrategia para enfrentar la alta demanda, se han incorporado nuevas fuentes de abastecimiento y se desarrollan obras de infraestructura hidráulica para fortalecer la distribución.

“Se está trabajando para asegurar el suministro en todas las colonias durante el verano, fortaleciendo la infraestructura y sumando nuevas fuentes de agua”, señaló.

Actualmente, el sistema de distribución opera con un caudal promedio de entre 2 mil y 2 mil 200 litros por segundo; sin embargo, durante los meses de mayor calor se requiere incrementar entre 200 y 300 litros adicionales por segundo para atender el aumento en el consumo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable del agua y evitar desperdicios durante esta temporada crítica.

RAMOS ARIZPE MANTIENE SUMINISTRO ESTABLE

En Ramos Arizpe, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que, pese al incremento cercano al 20 por ciento en el consumo de agua potable, la ciudad no registra problemas graves de desabasto.

El Edil explicó que el sistema de distribución continúa operando bajo el esquema de tandeo, mecanismo que ha permitido mantener cobertura en la mayoría de las colonias.

“Todavía no hemos tenido problemas en los abastos de agua. Sí es tandeada aquí en Ramos Arizpe, pero eso hace que muchas colonias tengan agua”, comentó.

Gutiérrez Merino indicó que hasta el momento el servicio se mantiene estable y sin reportes importantes de afectaciones derivadas de las altas temperaturas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
Desabasto
Sequia

Organizaciones


AGUAS DE SALTILLO

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Economía, en peligro

Economía, en peligro
CUARTOSCURO

México: ¿Extraditar o resistir?
true

POLITICÓN: Teme Morena en Coahuila costo electoral por narcoacusaciones de EU

Familiares señalaron que horas antes habían convivido con la víctima y no detectaron alguna situación que hiciera pensar en una posible tragedia.

Hallan sin vida a hombre dentro de su vivienda en Ramos Arizpe

Mayra Valdés, titular de la Secretaría de las Mujeres, mencionó que Coahuila cuenta actualmente con 633 espacios seguros denominados Puntos Violeta.

Prevén aumento de violencia familiar por altas temperaturas en Coahuila
La Secretaría de las Mujeres aseguró que en Coahuila la violencia vicaria siempre se ha aplicado exclusivamente para proteger a mujeres.

Respalda Secretaría de las Mujeres fallo sobre violencia vicaria en Coahuila
La OMS aseguró que el riesgo para la población de las Islas Canarias cuando llegue a este territorio el crucero en el que se ha declarado un brote de hantavirus es bajo y consideró que atender a los pasajeros que se encuentran en el crucero es un deber moral.

La OMS anticipa brote ‘limitado’ de hantavirus mientras se busca a más infectados
Un petrolero (izquierda) y un barco con autos, fondeados en el golfo de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, vistos desde las costas de Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, informó AP.

Emiratos reporta un ataque mientras se pone a prueba el alto al fuego en la guerra con Irán