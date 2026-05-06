Aguas de Saltillo normaliza servicio y prevé aumento en la demanda

Iván Vicente, gerente general de Agsal, detalló que los equipos de bombeo están listos para operar a su máxima capacidad, previendo cualquier incremento en el consumo durante la temporada de calor o ante eventualidades técnicas.

Aguas de Saltillo (Agsal) informó que el suministro de agua en la ciudad se encuentra normalizado tras superar fallas mecánicas registradas la semana pasada, manteniendo actualmente una producción de 2 mil 200 litros por segundo para la capital de Coahuila.

“Evidentemente, con los equipos de bombeo preparados y listos para funcionar, ahora mismo alrededor de 2 mil 200 l/s es la capacidad de producción que tenemos”, explicó el directivo respecto al volumen de extracción actual.

El gerente señaló que la empresa paramunicipal cuenta con un margen de maniobra para elevar el flujo de agua en caso de ser necesario, lo que permitiría responder con prontitud si la demanda ciudadana llegara a rebasar los niveles ordinarios.

“Pues incluso hasta un 10 o 15% más; esperamos no tener que aplicarlos, pero bueno, en principio podemos llegar hasta 2 mil 400 o 2 mil 500 litros por segundo”, precisó Vicente sobre el potencial de la red de distribución local.

Respecto a las quejas ciudadanas por falta de agua reportadas recientemente en diversas colonias, el titular de Agsal aseguró que los problemas fueron detectados y atendidos puntualmente para evitar que el desabasto se prolongara.

“Esta situación que se vivió a finales de la semana pasada ya se regularizó. Tuvimos una serie de incidencias en las redes de distribución y también fallos en los equipos electromecánicos, pero ya pudimos resolverlos”, afirmó.

Como parte del plan de acción para evitar futuros contratiempos, la empresa busca implementar nuevas fuentes de captación que sirvan como respaldo inmediato ante fallas en el suministro eléctrico o roturas accidentales en la infraestructura.

“Lo que estamos buscando es implementar nuevas fuentes de captación que, en caso de que haya una falla en algunos de los equipos, tener otros de reserva que puedan suplir de forma instantánea”, concluyó.