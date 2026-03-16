Aumenta precio del gas LP en Coahuila durante marzo

Los precios máximos del gas LP en Coahuila han registrado incrementos durante marzo, de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Entre el 22 y el 28 de febrero, el precio por litro con IVA se ubicó en 10.38 pesos en Saltillo, nivel que también se mantuvo en municipios de la región sureste. En ese mismo periodo, el costo fue de 8.82 pesos en Piedras Negras, 9.87 en Monclova y 10.21 en Torreón.

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Estos precios se mantuvieron sin cambios durante la semana del 1 al 7 de marzo. Sin embargo, a partir del 8 al 14 de marzo comenzaron a registrarse variaciones al alza en distintas regiones.

Para la semana del 15 al 21 de marzo, la CRE reporta que el precio máximo por litro alcanzó los 10.72 pesos en Saltillo, 9.13 en Piedras Negras, 10.21 en Monclova y 10.55 en Torreón.

En este periodo, San Pedro de las Colonias registró el precio más alto en el estado, al ubicarse en 11.02 pesos por litro con IVA.

PRESIÓN POR CONTEXTO INTERNACIONAL

El comportamiento del gas LP también se vincula a factores externos, particularmente al conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos que, como consecuencia, originó el cierre del Estrecho de Ormuz.

A inicios de marzo, el académico de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Antonio Serrano Camarena, explicó que los conflictos internacionales pueden impactar en los costos energéticos, aun cuando no exista una relación comercial directa.

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“Los precios del gas están subiendo de manera considerable; ya registran aumentos de entre 15 y 20 por ciento, y eso es relevante para las empresas porque incrementa sus costos”, señaló.

“El mundo se mueve con base en expectativas, y si no hay claridad sobre qué va a pasar ni cuánto durará el conflicto, surge el problema de si conviene hacer inventarios o no”, agregó.