Aumentan a 107 los casos sospechosos de sarampión en Coahuila; se mantienen cinco confirmados

Al corte de ayer 6 de marzo de 2026, la Secretaría de Salud federal informó que el estado de Coahuila registra un acumulado de cinco casos confirmados de sarampión y una cifra de casos sospechosos que se elevó a 107. Aunque el estado no reporta defunciones hasta el momento, la vigilancia epidemiológica continúa ante el incremento de reportes por analizar, que pasaron de 98 a 107 en la última semana.

SITUACIÓN LOCAL: CASOS EN SALTILLO Y SAN PEDRO

De los cinco contagios ratificados por las autoridades estatales, cuatro corresponden a una familia residente en San Pedro, mientras que el quinto caso es una bebé en la ciudad de Saltillo. El secretario de Salud estatal, Eliud Aguirre, precisó que los cinco pacientes se encuentran fuera de peligro y reciben atención médica en sus respectivos hogares.

TE PUEDE INTERESAR: Parras: Refuerzan estrategia de seguridad con reunión entre FGE, Sedena y autoridades municipales

PANORAMA NACIONAL Y ESTADOS VECINOS

A nivel nacional, la crisis por sarampión alcanza dimensiones mayores, con un total de 6,104 casos confirmados y siete defunciones registradas en los estados de Tlaxcala, Durango, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Jalisco, este último con dos decesos.

La situación en las entidades colindantes con Coahuila muestra síntomas de alarma. Durango registra un total de 127 casos confirmados y un deceso, y Nuevo León suma 39 contagios confirmados, sin reporte de muertes hasta la fecha.

REFUERZAN CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

Ante el avance del virus, las autoridades mantienen activa una campaña de vacunación dirigida a menores de edad y adultos de hasta 49 años. Para facilitar el acceso a la inmunización, los hospitales generales han ampliado sus horarios de atención hasta las 19:00 horas.

Además de los centros hospitalarios, se han desplegado brigadas móviles que recorren colonias, escuelas y centros comerciales. Las autoridades sanitarias instan a la población a consultar los puntos exactos de vacunación y horarios específicos a través de las redes sociales de cada jurisdicción sanitaria regional.