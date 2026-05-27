Alerta sanitaria: Lo que debes saber sobre los casos de gusano barrenador en humanos en CDMX y Jalisco

Si has estado siguiendo las noticias en los últimos días, es muy probable que el término “gusano barrenador” haya llamado tu atención. Es completamente normal que genere preocupación, sobre todo ahora que se ha confirmado que esta plaga, que en un principio parecía exclusiva del sector ganadero, ya tiene presencia en humanos. Para que no entres en pánico y tengas la información clara, vamos a revisar qué está pasando realmente, dónde están los focos de atención y qué medidas preventivas puedes tomar tú y tu familia.

¿Qué está pasando en CDMX y Jalisco?

Hasta hace poco, el problema parecía lejano para quienes viven en las grandes urbes. Sin embargo, los datos oficiales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con corte al 25 de mayo, nos muestran que la situación está cambiando. En la Ciudad de México, las autoridades confirmaron los primeros dos casos activos en humanos, ambos ubicados en la alcaldía Tlalpan. Además, la capital tiene detectados contagios en mascotas, sumando tres perros afectados: uno en Tlalpan, otro en Álvaro Obregón y uno más en Xochimilco. Por su parte, en Jalisco, el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, confirmó el primer caso humano en el estado. Se trata de un paciente originario del municipio de Pihuamo que actualmente está hospitalizado en Colima. Un detalle crucial para entender cómo funciona esta infección es que el paciente padece diabetes y tiene su sistema inmunológico comprometido. Una mosca depositó los huevecillos en una herida abierta en su pierna izquierda. Afortunadamente, se reporta estable y las autoridades ya activaron los cercos sanitarios en la región.

Una plaga que va más allá de las vacas A nivel nacional, el avance del gusano barrenador requiere atención. Aunque el gobierno ha intentado contenerlo, los contagios suman ya más de 2,100 casos activos y han afectado a 11 especies distintas. Si bien la gran mayoría de las infecciones siguen en el sector bovino (966 casos), las mascotas están sufriendo los estragos, con los perros ocupando el segundo lugar (696 contagios). En cuanto a las personas, la cifra oficial marca 27 casos en humanos en todo el país. Los estados que actualmente lideran las cifras de contagios generales son: - Veracruz: 256 casos - Puebla: 215 casos - Oaxaca: 199 casos - Tamaulipas: 187 casos - San Luis Potosí: 159 casos Jalisco también figura en los primeros lugares con 130 reportes totales, mientras que Chiapas, Nuevo León y Quintana Roo superan la barrera de los 100 contagios. ¿Qué es exactamente y cómo evitarlo? El gusano barrenador es una infestación causada por las larvas de una mosca (Cochliomyia hominivorax). Esta mosca busca heridas frescas y abiertas para depositar sus huevos; cuando las larvas nacen, se alimentan del tejido vivo. Suena bastante fuerte, pero la buena noticia es que la prevención es muy simple.

La regla de oro es la limpieza. Si tienes alguna herida abierta, raspón o cirugía reciente, es vital lavarla perfectamente y mantenerla cubierta. Los médicos recomiendan poner especial atención en personas que viven con enfermedades crónicas o que tienen las defensas bajas, ya que son más vulnerables. Mantener la calma, cuidar la higiene de nuestras heridas y revisar constantemente a nuestras mascotas es la mejor forma de cerrarle la puerta a esta plaga.

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