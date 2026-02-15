Aumentan casos de enfermedades de trabajo en Coahuila; la entidad se ubica en cuarto lugar a nivel nacional

/ 15 febrero 2026
    Aumentan casos de enfermedades de trabajo en Coahuila; la entidad se ubica en cuarto lugar a nivel nacional
    Los casos pueden derivar de afectaciones acumuladas o de accidentes laborales. ESPECIAL

Se registraron 90 casos de enfermedades adquiridas en centros de trabajo.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que Coahuila cerró 2025 como el año con mayor número de enfermedades adquiridas en los centros laborales.

De acuerdo con datos del Sistema de Avisos de Accidentes de Trabajo, entre enero y diciembre del año pasado se registraron 90 personas con enfermedades de origen laboral en la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, una de las entidades donde más se padecen enfermedades de trabajo

Estos casos derivan de reportes realizados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tras emitir las incapacidades correspondientes, comparte la información estadística con la dependencia federal.

Las enfermedades pueden haberse desarrollado por afectaciones acumuladas a lo largo de la trayectoria laboral o como consecuencia de algún siniestro relacionado con el trabajo.

En comparación con 2024, la cifra representó un incremento del 13 por ciento, ya que en ese año se reportaron 79 casos.

Desde 2015, la tendencia ha mostrado un crecimiento paulatino, hasta alcanzar en 2025 el mayor número registrado. Ese año se contabilizaron 15 casos; en 2016 fueron 27; en 2017, 58; en 2018, 50; en 2019, 58; en 2020, 22; en 2021, 50; en 2022, 65; y en 2023, 63.

TE PUEDE INTERSAR: Cuarto en inversión y segundo en empleos: el balance del sector automotriz de Coahuila

Aunque el total de 90 casos puede parecer reducido, Coahuila se ubicó en el cuarto lugar nacional por número de enfermedades laborales diagnosticadas en 2025, pese a no contar con la población económicamente activa más grande del país.

El informe señala que Baja California encabezó la lista con 311 casos, seguido por Tamaulipas con 154 y Chihuahua con 111.

En lo que va de 2026, la entidad ya registra dos nuevos casos de enfermedades relacionadas con el trabajo durante el primer mes del año.

