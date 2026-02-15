Aumentan hasta 40 por ciento las enfermedades respiratorias en temporada invernal

Con el paso de los frentes fríos de la temporada invernal, las enfermedades respiratorias han registrado un incremento de entre 30 y 40 por ciento en la región, informó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 8 de Coahuila, Raymundo Zamarripa.

El funcionario precisó que infecciones respiratorias agudas, faringitis, conjuntivitis y alergias se encuentran entre los padecimientos más recurrentes en esta época del año, reflejándose en un aumento significativo en la demanda diaria de atención médica.

TE PUEDE INTERESAR: Cae vacunación y repuntan contagios de sarampión; diputado por Coahuila responsabiliza al Gobierno Federal

“Las infecciones respiratorias, faringitis, conjuntivitis y alergias son padecimientos que en esta temporada se mantienen al alza hasta en 30 o 40 por ciento de las consultas diarias”, señaló.

Zamarripa subrayó que los grupos más afectados son niñas y niños menores de cinco años, así como personas mayores de 65 años, sectores considerados de mayor riesgo ante cambios bruscos de temperatura.

HASTA 350 CONSULTAS DIARIAS EN 27 CENTROS DE SALUD

El jefe jurisdiccional detalló que en los 27 centros de salud —tanto urbanos como rurales— que integran la Jurisdicción Sanitaria 8 se atienden actualmente entre 300 y 350 consultas diarias relacionadas con distintos padecimientos, una proporción considerable vinculada a enfermedades respiratorias.

Ante este escenario, llamó a la población a extremar precauciones, principalmente en el cuidado de menores y adultos mayores, reforzar medidas preventivas como el abrigo adecuado, la higiene constante de manos y evitar cambios bruscos de temperatura.

Asimismo, exhortó a no recurrir a la automedicación, ya que podría complicar los cuadros clínicos o enmascarar síntomas que requieran atención especializada.

Las autoridades de salud reiteraron que la vigilancia epidemiológica se mantiene activa durante toda la temporada invernal, con el fin de atender oportunamente cualquier repunte que pudiera representar un riesgo mayor para la población.