Cae vacunación y repuntan contagios de sarampión; diputado por Coahuila responsabiliza al Gobierno Federal

El repunte de casos de sarampión en México es consecuencia directa del deterioro del sistema nacional de vacunación a partir de 2019, sostuvo el diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, al señalar que la reducción en las coberturas ha tenido efectos “lamentables y trágicos”, con 27 fallecimientos registrados, en su mayoría menores de edad.

Durante el programa “Con peras, manzanas y naranjas”, el legislador priista cuestionó las declaraciones del director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, a quien acusó de intentar deslindar responsabilidades atribuyendo el problema a administraciones anteriores. “El intelecto de las y los mexicanos no puede ser burlado de esa manera”, enfatizó.

En la mesa de análisis participaron también el abogado Julián Proa y el economista Mario Di Costanzo, quienes recordaron que en 2018 la cobertura de vacunación alcanzaba 97 por ciento en primera dosis y 99 por ciento en segunda. En contraste, en 2019 la cobertura cayó a 73 por ciento, lo que dejó a 2.6 millones de niños sin vacunar, frente a 575 mil en el último año del sexenio previo.

Actualmente, añadieron, la primera dosis apenas alcanza 80 por ciento y la segunda 69 por ciento, cifras alejadas del 95 por ciento recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para garantizar inmunidad colectiva.

DESAPARECEN SEMANAS NACIOALES DE VACUNACIÓN

Moreira citó además una investigación periodística que documenta que en 2019 se cancelaron las Semanas Nacionales de Vacunación, vigentes durante casi cuatro décadas y reconocidas internacionalmente. “El resultado fue una caída crítica en las coberturas básicas como el sarampión”, puntualizó.

MILES DE CASOS Y 27 FALLECIMIENTOS

De acuerdo con datos expuestos por Julián Proa, en los primeros 40 días de 2026 se registraron más de 2 mil 400 casos de sarampión; sumados a los de 2025, el acumulado asciende a 8 mil 899 contagios. Chihuahua y Jalisco concentran la mayor parte de los casos; además, el 9 de febrero se reportó la muerte de un bebé de 14 meses en la Ciudad de México.

El grupo etario más afectado es el de 1 a 4 años, seguido por el de 5 a 9 años, es decir, niñas y niños nacidos en los últimos años. En ese contexto, Moreira insistió en que no puede responsabilizarse a gobiernos anteriores por la falta de inmunización en esa población.

Por su parte, Di Costanzo sostuvo que de las 27 personas fallecidas a causa del sarampión recientemente, el 75 por ciento eran menores nacidos en los últimos siete años. “No los vacunaron”, afirmó.

El diputado lamentó que actualmente las familias deban hacer filas en parques para acceder a biológicos, cuando anteriormente brigadas acudían a escuelas y comunidades casa por casa. “Era un esfuerzo nacional”, subrayó.

“Veintisiete personas han muerto. Es como si un autobús completo hubiera perdido la vida. Me parece una tremenda irresponsabilidad”, concluyó el legislador.