Aunque se hunde secundaria de Sabinas, para autoridad no hay riesgo

SABINAS, COAH.- Pese a los daños visibles en aulas de la secundaria Ramiro Villarreal, en la Villa de Agujita, la Subsecretaría de Planeación Educativa, dictaminó que los daños y hundimientos en el plantel educativo no representan riesgo para alumnos ni personal docente, así lo informó la encargada de servicios educativos en la Carbonífera, Marisol Ávila Menchaca.

En el mes de noviembre del 2021, directivos de esta institución educativa denunciaron que algunas aulas de esta institución, presentan una serie de asentamientos o hundimientos en el terreno.

Estas situaciones han generado aparte de los hundimientos algunas cuarteaduras y daños estructurales, además desprendimiento del cemento en los techos y algunos otros daños.

Tras hacer pública la información y dar a conocer la situación a las autoridades educativas, personal de la secretaria antes citada, recorrió las instalaciones de la institución educativa y revisaron las aulas afectas, dictaminando que no representaban un riesgo.

Marisol Ávila Menchaca dijo que a pesar de este dictamen las aulas no se usan, ya que el sistema educativo híbrido que se aplica de momento no se requiere utilizar esos salones

La secundaria está construida sobre terrenos donde anteriormente se encontraba una mina de carbón, pero aún hay algunos desarrollos mineros cercanos a esta institución educativa, pero no siempre están activos, mas sin embargo hay esa preocupación.

No es un problema nuevo, las afectaciones se han presentado desde a mediados del 2021, pero ahora son más marcadas y grandes, tal vez por el tiempo que no se acudió, se ven muy marcados más sin embargo, no se consideran de riesgo por parte de la Sub Secretaria de Planeación Educativa.