Lo que sabe Gertz Manero sobre Inzunza

El expediente reunido sobre Enrique Inzunza es de alto impacto. Según fuentes en la Fiscalía General de la República ( FGR ) que sobrevivieron a la limpia que significó la llegada de Ernestina Godoy y que tienen conocimiento del armado del caso, una sola de esas evidencias haría colapsar el discurso oficial que reclama que no hay pruebas para detenerlo y extraditarlo a Estados Unidos por sus vínculos con Los Chapitos .

Para nadie es un secreto que, antes de ser renunciado voluntariamente a fuerza como fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero acopió distintos expedientes a manera de seguros de vida políticos en caso de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum le jugara una traición. La lista de los involucrados en delitos varía. El menú es amplio: desde integrantes de la oposición hasta los hijos de López Obrador. Un archivero que bien podría tener la frase “ábrase en caso de emergencia”. Pero dentro de esos folders, hay uno que hoy es oro molido.

El expediente comienza con una lista de grabaciones telefónicas producto del espionaje al hoy senador de Morena. Data desde agosto de 2021, cuando a Rubén Rocha Moya lo palomeó para que fuera su secretario de gobierno. En esa fecha, tanto en el Ejército como en la FGR se encendieron las alertas porque no podían creer que, con lo que se sabía en Sinaloa, el gobernador tomara esa decisión, a menos de que también estuviera involucrado. El tiempo ha resuelto esa incógnita.

Según las fuentes, en la transcripción de los audios, Inzunza reparte instrucciones sobre ir a recoger y entregar “los verdes” y sobre “visitar” (sinónimo y tono de acalambrar) a funcionarios que no se alineaban a sus exigencias. El reporte indica que menciona en distintas ocasiones y contextos reuniones con “los plebes” y “los niños”, pero las fuentes no pudieron especificar de quiénes se trataría. Deducciones hay varias.

Si algo ha dejado claro Morena como gobierno es que la justicia mexicana opera con criterios políticos. Expedientes congelados para disciplinar. Investigaciones abiertas para negociar. Carpetas utilizadas como mecanismo de control interno dentro del propio régimen. Gertz fue el gran administrador de ese sistema. Un fiscal temido más por lo que sabía que por lo que judicializaba. Y ahora, desde Londres, convertido en diplomático de lujo, sigue siendo un hombre que conoce demasiado. Su sucesora, una mujer que también quiere esconder demasiado y que, sabiendo lo que venía, optó por reunirse con Inzunza en el Senado y hasta posar para la foto.

STENT

Explican que lo mejor del expediente es una foto. Narran que aparece un cachorro de sabueso de raza beagle como testigo de la reunión.

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@ClaudioOchoaH