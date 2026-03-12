Autoridades y padres de familia cierran filas ante amenazas en escuelas de la región Laguna

Coahuila
/ 12 marzo 2026
    Autoridades y padres de familia cierran filas ante amenazas en escuelas de la región Laguna
    Autoridades educativas reforzaron protocolos de seguridad en escuelas de La Laguna tras reportes de amenazas en planteles. SANDRA GÓMEZ

Revisiones de mochilas y foros de concientización forman parte de las acciones para prevenir la violencia escolar

TORREÓN, COAH.- La Secretaría de Educación en la Región Laguna hizo un llamado a reforzar las medidas de vigilancia y prevención en los planteles educativos, luego de que durante la última semana se registraran diversos reportes de amenazas, principalmente en instituciones de nivel bachillerato y profesional.

De acuerdo con la coordinación educativa, la estrategia busca fortalecer la seguridad en las escuelas mediante la colaboración entre autoridades, docentes, padres de familia y organismos de apoyo, con el fin de mantener a los planteles como espacios seguros para el aprendizaje.

Flor Rentería Medina explicó que dentro de los protocolos implementados se incluyen revisiones de pertenencias de los estudiantes, las cuales se realizan en coordinación con padres de familia.

La funcionaria señaló que en las instituciones de nivel básico no se han detectado objetos que representen un riesgo para los alumnos.

“Lo que encontramos suelen ser marcadores o lonches olvidados, pero el protocolo se sigue con rigor para tranquilidad de todos”, comentó.

INTERVIENE PRONNIF EN CASOS NECESARIOS

Rentería Medina detalló que cuando se trata de estudiantes menores de edad, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) puede intervenir para evaluar si existen posibles factores de riesgo en el entorno familiar del alumno.

Asimismo, indicó que por instrucción del secretario de Educación del estado, Emmanuel Garza Fishburn, se han intensificado los foros de concientización y las actividades extracurriculares en las escuelas.

El objetivo, explicó, es que disciplinas como el arte y el deporte se conviertan en herramientas de prevención y en espacios de desarrollo positivo para los estudiantes.

PROMUEVEN BIENESTAR INTEGRAL

La funcionaria también recordó que el bienestar de los alumnos debe abordarse de manera integral, por lo que se ha reforzado la aplicación de la normativa que prohíbe la venta de bebidas azucaradas y alimentos con sellos de advertencia en las cooperativas escolares.

Finalmente, las autoridades educativas reiteraron que la prevención comienza en el hogar, por lo que exhortaron a las familias a mantener una comunicación cercana con sus hijos, revisar el contenido de sus mochilas y estar atentos a cambios emocionales o de conducta.

Subrayaron que el trabajo conjunto entre escuela, familia y autoridades es fundamental para garantizar que los centros educativos continúen siendo espacios seguros y propicios para el aprendizaje.

Temas


Educación
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Región Laguna

Organizaciones


Sedu

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

