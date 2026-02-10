Se estanca México en Índice de Percepción de Corrupción en 2025: se ubica en lugar 141 de 182

Con una calificación de 27 puntos sobre 100, México se estancó en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, gracias a factores como la extorsión, el huachicol fiscal y la impunidad.

La calificación es un punto mayor a la obtenida el año pasado, que fue de 26, sin embargo el País se mantiene alejado de los 35 que obtuvo en 2014 y de los países mejor evaluados en la última medición, que fueron Dinamarca, con 89; Finlandia, con 88; y Singapur, con 84.

“En 2025, México obtuvo una calificación de 27 puntos de 100 posibles. La escala del Índice de Percepción de la Corrupción va de cero -la peor evaluación para un país- a 100, la mejor calificación. Con 27 puntos, México se ubica en la posición 141 de 182 países evaluados”, informó Transparencia Mexicana.

De acuerdo con la organización, la percepción de corrupción en México está vinculada al huachicol fiscal, la extorsión de autoridades en distintos niveles de gobierno, así como la impunidad en casos conocidos y las contrataciones públicas discrecionales.

“El huachicol fiscal representó una pérdida fiscal de cerca de 610 mil millones de pesos en 2025, lo que equivale a 40 veces el valor económico del escándalo de Segalmex. Enfrentar estas nuevas expresiones de corrupción con redes transnacionales de macrocriminalidad, exige fortalecer capacidades estatales, cooperación internacional y plantear como prioridad estratégica la protección de recursos públicos”, explicó.

El IPC mide, por medio de una encuesta, la percepción de diferentes sectores sobre el fenómeno de la corrupción. En el caso de México, se toman en cuenta además 13 fuentes de datos de 12 instituciones para 2024 y 2025.

Con la calificación y el ranking de 2025, México está en último lugar entre las economías que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mientras que en el G20, donde están 19 países, la Unión Europea y la Unión Africana, México está en penúltimo lugar, solo por encima de Rusia, que obtuvo 22 puntos.

“En Latinoamérica, México está mejor evaluado que Guatemala (26/100), Paraguay (24/100), Honduras (22/100), Haití (16/100), Nicaragua (14/100) y Venezuela (10/100) y se ubica por debajo de Brasil (35/100) y Chile (63/100), sus principales competidores económicos en la región”, detalló Transparencia Mexicana.

El organismo resaltó la persistencia de la extorsión, especialmente entre sectores vulnerables.

“(Existe una) persistencia de la extorsión, especialmente entre sectores vulnerables. Al menos 16 de cada 100 empresas reportaron haber sido víctimas de extorsión, de acuerdo con el INEGI y con fuentes del sector privado. Las más afectadas son las micro y pequeñas unidades económicas, que resienten especialmente los costos de las pérdidas ante el delito y de implementar medidas de protección. La población coloca a la extorsión entre los tres delitos más comunes que enfrenta en su vida cotidiana; mientras que 6 de cada 10 mexicanas y mexicanos fueron víctimas de corrupción o extorsión policial”, afirmó.