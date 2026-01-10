Avanza construcción de plaza pública en Urbivilla del Real, en Ramos Arizpe, con inversión superior a los 4.2 mdp

RAMOS ARIZPE, COAH.- La construcción de la plaza pública en la colonia Urbivilla del Real registra un avance significativo y se desarrolla conforme a la planeación establecida, como parte de las acciones impulsadas por la administración municipal que encabeza el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, dentro del programa “Con obra tras obra, Ramos se transforma”.

Durante una supervisión de obra, el Edil constató la continuidad de los trabajos de conformación de andadores, trotapista, áreas de concreto y diversas estructuras que darán forma a este nuevo espacio de recreación e integración social, concebido para fortalecer la convivencia comunitaria y el aprovechamiento del espacio público.

El Alcalde de Ramos Arizpe ha reiterado que la recuperación y creación de espacios públicos constituye una prioridad de su gobierno, al tratarse de proyectos que promueven la convivencia familiar, la activación física y el sentido de pertenencia en las colonias, además de contribuir a un entorno urbano más digno y seguro.

La nueva plaza contará con trotapista, cancha multifuncional, palapas, juegos infantiles, áreas verdes, mobiliario urbano y alumbrado público moderno. Para su ejecución se destina una inversión superior a los 4.2 millones de pesos, que impactará de manera directa en la calidad de vida de las familias que habitan en Urbivilla del Real.