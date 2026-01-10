Avanza construcción de plaza pública en Urbivilla del Real, en Ramos Arizpe, con inversión superior a los 4.2 mdp

Coahuila
/ 10 enero 2026
    Avanza construcción de plaza pública en Urbivilla del Real, en Ramos Arizpe, con inversión superior a los 4.2 mdp
    La plaza transformará el entorno de la colonia Urbivilla del Real. FOTO: CORTESÍA

El nuevo espacio de recreación e integración social forma parte del programa ‘Con obra tras obra, Ramos se transforma’

RAMOS ARIZPE, COAH.- La construcción de la plaza pública en la colonia Urbivilla del Real registra un avance significativo y se desarrolla conforme a la planeación establecida, como parte de las acciones impulsadas por la administración municipal que encabeza el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, dentro del programa “Con obra tras obra, Ramos se transforma”.

Durante una supervisión de obra, el Edil constató la continuidad de los trabajos de conformación de andadores, trotapista, áreas de concreto y diversas estructuras que darán forma a este nuevo espacio de recreación e integración social, concebido para fortalecer la convivencia comunitaria y el aprovechamiento del espacio público.

El Alcalde de Ramos Arizpe ha reiterado que la recuperación y creación de espacios públicos constituye una prioridad de su gobierno, al tratarse de proyectos que promueven la convivencia familiar, la activación física y el sentido de pertenencia en las colonias, además de contribuir a un entorno urbano más digno y seguro.

La nueva plaza contará con trotapista, cancha multifuncional, palapas, juegos infantiles, áreas verdes, mobiliario urbano y alumbrado público moderno. Para su ejecución se destina una inversión superior a los 4.2 millones de pesos, que impactará de manera directa en la calidad de vida de las familias que habitan en Urbivilla del Real.

$!El alcalde Tomás Gutiérrez supervisó el avance de las obras.
El alcalde Tomás Gutiérrez supervisó el avance de las obras. FOTO: CORTESÍA

Estas acciones se suman a otras obras y programas implementados en este sector habitacional, orientados a mejorar el entorno urbano y fortalecer el bienestar social, en congruencia con el compromiso del Gobierno Municipal y del Gobierno del Estado de seguir transformando los espacios públicos de Ramos Arizpe.

