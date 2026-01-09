Coahuila, preparado ante la llegada de frente frío
Autoridades estatales destacan la estrategia ante la disminución de temperaturas
Ante el descenso de temperaturas propio de la temporada invernal, el Gobierno de Coahuila reforzó las acciones de coordinación interinstitucional para proteger a la población, especialmente a los sectores más vulnerables. En atención a las instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, informó que se mantiene una comunicación permanente con los 38 municipios del estado, así como con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México, la Secretaría de Salud, la Subsecretaría de Protección Civil, las unidades municipales de Protección Civil y la Policía del Estado.
El funcionario destacó que la estrategia se basa en el trabajo conjunto y la presencia territorial para atender de manera oportuna cualquier situación de riesgo derivada de las bajas temperaturas. Señaló que la prioridad es actuar como una sola red entre los tres órdenes de gobierno, con énfasis en la protección de personas en condición de vulnerabilidad.
Como parte de estas acciones, se mantienen habilitados cerca de 100 refugios temporales en todo el estado, con una capacidad aproximada para atender a 10 mil personas. Estos espacios cuentan con condiciones seguras, cobijas, colchonetas, mantas térmicas, alimentos, bebidas calientes y atención médica básica. Los refugios se activan de forma inmediata cuando las condiciones climatológicas representan un riesgo para la salud, y su ubicación puede consultarse a través de los canales oficiales de Protección Civil del Estado.
De manera paralela, personal estatal y municipal realiza recorridos preventivos de forma permanente para detectar a personas en situación de calle o que pernoctan en la vía pública, entregar cobijas y prendas de abrigo, ofrecer traslado voluntario a los refugios temporales y brindar apoyo a personas en tránsito o expuestas al frío extremo.
En materia de prevención vial, el secretario de Gobierno informó que se cuenta con insumos y personal preparados para la aplicación de sal en puentes, vialidades y tramos carreteros, con el objetivo de reducir la formación de hielo y prevenir accidentes, principalmente en las zonas consideradas de mayor riesgo. Asimismo, se tiene lista una estrategia de atención y rutas alternas ante una posible afectación de la Carretera Federal 57, en especial en el tramo de Los Chorros, en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades estatales y municipales, a fin de garantizar la seguridad de los automovilistas y mantener la movilidad en la región.
Pimentel González subrayó que, ante cualquier contingencia, la autoridad municipal es el primer contacto, contando de inmediato con el respaldo del Gobierno del Estado y, de ser necesario, con el apoyo de las fuerzas federales mediante la activación de los protocolos correspondientes, incluido el Plan DN-III-E. Reiteró que la comunicación permanente y el reporte oportuno son fundamentales para una respuesta eficaz.
Finalmente, el Gobierno del Estado exhortó a la población a extremar precauciones durante la temporada invernal, evitar el uso de anafres, braseros o carbón dentro de las viviendas por el riesgo de intoxicación, utilizar calentadores únicamente en espacios ventilados y proteger de manera especial a niñas, niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mascotas. Ante cualquier emergencia, se recordó que el 9-1-1 se encuentra disponible las 24 horas, mientras que las autoridades estatales mantienen vigilancia constante de las condiciones meteorológicas para salvaguardar la integridad de las y los coahuilenses.