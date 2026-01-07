Coahuila: Gobierno del Estado destinará ‘presupuesto histórico’ en seguridad

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó que en 2026 el Gobierno del Estado destinará más de 4 mil millones de pesos al rubro de seguridad, monto que calificó como un presupuesto histórico, con el objetivo de mantener los indicadores alcanzados durante 2025.

“En este 26 tenemos un reto importante donde vamos a estar compitiendo contra nosotros mismos, contra nuestros propios números”, dijo. Precisó que el monto anunciado corresponde a recursos estatales, sin considerar el presupuesto de las corporaciones federales.

El Mandatario indicó que parte de estos recursos se utilizarán para fortalecer operativos en distintas regiones, entre ellos los implementados contra la extorsión en La Laguna, así como acciones coordinadas con la Guardia Nacional en carreteras estratégicas como Los Chorros y la Saltillo–Monterrey.

Además de la prevención, explicó que se acordó un operativo especial para la atención de accidentes, con el objetivo de liberar vialidades en el menor tiempo posible. “No solamente genera un problema logístico para quienes viven cerca de estas carreteras, sino también se pierden millones de pesos en temas comerciales”, afirmó al referirse a cierres prolongados en la carretera 57 y en la Saltillo–Monterrey.