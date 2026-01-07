Coahuila: Gobierno del Estado destinará ‘presupuesto histórico’ en seguridad

Coahuila
/ 7 enero 2026
    Coahuila: Gobierno del Estado destinará ‘presupuesto histórico’ en seguridad
    Serán 4 mil millones de pesos los que destinará Coahuila en el rubro de seguridad, dijo esta mañana el gobernador Manolo Jiménez Salinas. FOTO: OMAR SAUCEDO

Manolo Jiménez Salinas informó que el presupuesto estatal se destinará a seguridad, con énfasis en operativos carreteros y atención a accidentes

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó que en 2026 el Gobierno del Estado destinará más de 4 mil millones de pesos al rubro de seguridad, monto que calificó como un presupuesto histórico, con el objetivo de mantener los indicadores alcanzados durante 2025.

“En este 26 tenemos un reto importante donde vamos a estar compitiendo contra nosotros mismos, contra nuestros propios números”, dijo. Precisó que el monto anunciado corresponde a recursos estatales, sin considerar el presupuesto de las corporaciones federales.

El Mandatario indicó que parte de estos recursos se utilizarán para fortalecer operativos en distintas regiones, entre ellos los implementados contra la extorsión en La Laguna, así como acciones coordinadas con la Guardia Nacional en carreteras estratégicas como Los Chorros y la Saltillo–Monterrey.

Además de la prevención, explicó que se acordó un operativo especial para la atención de accidentes, con el objetivo de liberar vialidades en el menor tiempo posible. “No solamente genera un problema logístico para quienes viven cerca de estas carreteras, sino también se pierden millones de pesos en temas comerciales”, afirmó al referirse a cierres prolongados en la carretera 57 y en la Saltillo–Monterrey.

$!Manolo Jiménez afirmó que Coahuila será vigilado por al menos 10 mil elementos de seguridad.
Manolo Jiménez afirmó que Coahuila será vigilado por al menos 10 mil elementos de seguridad. FOTO: OMAR SAUCEDO

Como parte del fortalecimiento de la estrategia, el Gobernador informó que se contempla la construcción de más cuarteles de seguridad, la instalación de arcos de vigilancia, así como la adquisición de patrullas y equipo táctico, con el fin de ampliar la cobertura operativa en el estado.

Jiménez Salinas detalló que, con estas acciones, durante 2026 estarán operando elementos de distintas corporaciones en todo Coahuila, incluidos policías municipales y estatales, fiscalías, Ejército, Guardia Nacional, Marina e instituciones federales. “Vamos a estar trabajando alrededor de 10 mil elementos en todo Coahuila”, dijo.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

