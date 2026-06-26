Avanza construcción del Centro de Rehabilitación para Adicciones en Ramos Arizpe; supervisa Tomás Gutiérrez obra

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    Avanza construcción del Centro de Rehabilitación para Adicciones en Ramos Arizpe; supervisa Tomás Gutiérrez obra

El centro brindará atención profesional y voluntaria a hombres y mujeres con problemas de adicción

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe avanza en la construcción del Centro de Rehabilitación para Adicciones, un proyecto de carácter social que busca brindar atención profesional y espacios adecuados para personas que buscan superar problemas de adicción. Durante un recorrido de supervisión por la obra, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino constató el progreso de los trabajos que se realizan en la colonia Escorial.

Acompañado por personal técnico, el edil verificó el desarrollo del inmueble, donde ya pueden apreciarse las distintas áreas que conformarán este centro especializado, el cual ofrecerá atención voluntaria tanto a hombres como a mujeres.

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“Estamos construyendo mucho más que un edificio; estamos creando una oportunidad para que muchas personas puedan recuperar su proyecto de vida y fortalecer a sus familias. Este será un espacio digno, profesional y con atención integral para quienes decidan dar el paso hacia su rehabilitación”, expresó Gutiérrez Merino.

El proyecto contempla una superficie aproximada de 700 metros cuadrados y tendrá capacidad para albergar a cerca de 80 personas. Entre sus instalaciones se incluyen 10 dormitorios con espacio para seis o siete usuarios cada uno, sanitarios, regaderas, vestidores, comedor, cocina, alacena, enfermería, lavandería, oficinas administrativas, aulas para clases, talleres ocupacionales y una cancha al aire libre destinada a actividades deportivas y recreativas.

Durante la supervisión se informó que, debido a las características del terreno, fue necesario realizar adecuaciones al proyecto original para garantizar una construcción segura, funcional y de calidad, por lo que los trabajos continúan conforme al calendario establecido.

El alcalde señaló que el centro estará abierto para atender a la población que requiera este servicio mediante un esquema de atención profesional, cuyos detalles operativos serán dados a conocer por el Gobierno Municipal una vez concluida la obra.

Asimismo, destacó que este proyecto forma parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la infraestructura social del municipio.

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“Seguimos trabajando de la mano con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para impulsar obras que verdaderamente cambien vidas. La prevención y la atención de las adicciones también son parte de la estrategia para conservar la tranquilidad que distingue a Ramos Arizpe y seguir fortaleciendo el tejido social de nuestro municipio”, afirmó.

Con la construcción de este Centro de Rehabilitación para Adicciones, el Gobierno Municipal busca ampliar la oferta de servicios de atención especializada, al tiempo que refuerza las acciones encaminadas a promover el bienestar, la prevención y el fortalecimiento del tejido social en beneficio de las familias ramosarizpenses.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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