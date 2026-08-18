Avanza obra de renovación de la Plaza Huanusco en Ramos Arizpe

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    Avanza obra de renovación de la Plaza Huanusco en Ramos Arizpe
    Más juegos y espacios de convivencia para las familias de Huanusco. CORTESÍA

El proyecto busca transformar el espacio en un punto de convivencia, recreación y encuentro para las familias

RAMOS ARIZPE, COAH.- La construcción de la nueva Plaza Huanusco registra avances y transformará un espacio de la colonia en un punto de convivencia, recreación y encuentro para las familias, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Los trabajos realizados hasta el momento reflejan una renovación del lugar, donde ya fueron construidos andadores de concreto y se instalaron luminarias, bancas, depósitos para basura y mobiliario destinado a las distintas áreas de la plaza.

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El proyecto contempla además una nueva zona de juegos infantiles, en la que ya se encuentra instalado un módulo con resbaladilla y columpios, así como espacios de convivencia equipados con mesas y techumbres.

También se llevaron a cabo labores de plantación de árboles y acondicionamiento de las diferentes áreas, con el propósito de generar un entorno más ordenado, seguro y funcional para los habitantes del sector.

Gutiérrez Merino destacó que las obras públicas que actualmente se desarrollan en Ramos Arizpe son resultado de la coordinación y el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, lo que permite al municipio impulsar proyectos destinados a mejorar los espacios públicos y la infraestructura de las colonias.

$!La plaza contará con una nueva zona de juegos infantiles, equipada con resbaladilla y columpios.
La plaza contará con una nueva zona de juegos infantiles, equipada con resbaladilla y columpios. CORTESÍA

“Estamos recuperando espacios para que nuestros niños tengan dónde jugar y para que las familias puedan salir, convivir y disfrutar de su colonia. Eso cambia el entorno y mejora la calidad de vida. Seguiremos llevando este tipo de obras a los distintos sectores de Ramos Arizpe”, señaló el alcalde.

Con la renovación de la Plaza Huanusco, un espacio que anteriormente contaba con infraestructura limitada se convertirá en un área equipada, iluminada y acondicionada para el aprovechamiento de niñas, niños, jóvenes y adultos, fortaleciendo la convivencia entre las familias de la colonia.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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