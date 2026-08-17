Ramos Arizpe fortalece al campo con 31 mil 800 aves entregadas

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, ha beneficiado a más de 3 mil familias de 83 localidades rurales mediante el Programa de Aves de Traspatio, con la entrega de 31 mil 800 pollitas destinadas principalmente a la producción de huevo para autoconsumo y, eventualmente, a la generación de ingresos. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el programa busca que los apoyos entregados se conviertan en una herramienta productiva para las familias del campo, al contribuir a mejorar su alimentación, generar ahorro y ofrecer la posibilidad de obtener recursos mediante la comercialización de los excedentes.

Marty Garza agregó que las pollitas cuentan con protección mediante vacunación contra enfermedades como Newcastle, viruela, bronquitis e influenza aviar, con el propósito de contribuir a mantenerlas en condiciones adecuadas para su desarrollo. Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrendó su compromiso de impulsar programas productivos que fortalezcan la alimentación, el ahorro y la economía de las familias que habitan en las comunidades rurales de Ramos Arizpe.

“Queremos un campo con oportunidades, donde los apoyos no se queden solamente en una entrega, sino que se conviertan en alimento, ahorro y una posibilidad de ingreso para las familias. Con 31 mil 800 aves llegando a 83 comunidades estamos poniendo en sus manos una herramienta que, con trabajo y cuidado, puede seguir dando resultados durante mucho tiempo”, señaló. Por su parte, la directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, informó que la cobertura del programa alcanzó a más de 3 mil familias de distintas comunidades rurales del municipio. Explicó que las aves entregadas son de la raza Rhode Island Red, reconocida por su aptitud para la producción de huevo, por lo que están destinadas principalmente al autoconsumo y a la posible comercialización de los excedentes. Como parte del esquema, las familias beneficiarias también participan activamente en el desarrollo del programa mediante la construcción y acondicionamiento de sus propios gallineros, espacios necesarios para garantizar el cuidado adecuado de las aves y favorecer su producción.

Marty Garza agregó que las pollitas cuentan con protección mediante vacunación contra enfermedades como Newcastle, viruela, bronquitis e influenza aviar, con el propósito de contribuir a mantenerlas en condiciones adecuadas para su desarrollo. Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrendó su compromiso de impulsar programas productivos que fortalezcan la alimentación, el ahorro y la economía de las familias que habitan en las comunidades rurales de Ramos Arizpe.