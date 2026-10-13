Confirma alcalde Tomás Gutiérrez inversión de más de 160 mdd en Ramos Arizpe

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    Confirma alcalde Tomás Gutiérrez inversión de más de 160 mdd en Ramos Arizpe
    Tomás Gutiérrez Merino, alcalde de Ramos Arizpe. CORTESÍA

La planta de origen peruano se instalará en el Parque Santa María y generará 500 empleos directos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ramos Arizpe recibirá una inversión superior a los 160 millones de dólares con la instalación de una empresa de origen peruano que generará alrededor de 500 empleos directos, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil señaló que sostuvo una reunión con los inversionistas para concretar el proyecto, cuya construcción comenzará de inmediato en el Parque Industrial Santa María. La compañía prevé iniciar operaciones a mediados de 2027.

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De acuerdo con Gutiérrez Merino, la empresa se especializa en la fabricación de polímeros y empaques plásticos destinados a alimentos de consumo rápido y productos de consumo masivo.

La producción estará dirigida tanto al mercado nacional como a la exportación, principalmente hacia Estados Unidos. Además, la planta contará con infraestructura ferroviaria para facilitar el traslado de materias primas y productos terminados.

El proyecto también contempla establecer vínculos con instituciones educativas de la región para adaptar programas de estudio y capacitar a jóvenes profesionistas conforme a las necesidades de la compañía.

El alcalde destacó que esta inversión forma parte de la estrategia impulsada en coordinación con el Gobierno del Estado para diversificar la economía de Ramos Arizpe y reducir la dependencia del sector automotriz.

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“En esta administración es lo que estamos buscando y, junto con nuestro secretario de Economía, Luis Olivares, y nuestro gobernador, estamos tratando de diversificar para que no nomás sea industrial automotriz”, puntualizó.

Finalmente, Gutiérrez Merino consideró que la llegada de la empresa contribuirá al crecimiento económico del municipio y fortalecerá su posición como uno de los principales polos industriales de la región.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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