Avanza reestructuración del sector ganadero en Coahuila tras relevo en la Unión Regional

Coahuila
/ 9 marzo 2026
    Avanza reestructuración del sector ganadero en Coahuila tras relevo en la Unión Regional
    Los apoyos económicos para productores podrían comenzar a entregarse en las próximas semanas. ESPECIAL

Más de 250 productores participaron en una reunión estatal en Monclova para conocer programas de industrialización de la carne y financiamiento ganadero

El secretario de Desarrollo Rural en Coahuila, Jesús María Montemayor, informó sobre los avances en la agenda ganadera estatal tras el reciente fallecimiento de Abel Ayala, quien fuera líder del sector.

Durante una reunión estatal en Monclova, el funcionario destacó la participación de más de 250 productores interesados en el programa de industrialización de la carne y esquemas de financiamiento para engorda.

“Tuvimos una reunión estatal ahí en Monclova organizada por el gobierno del estado y federal. La intención era continuar informando del programa de industrialización de la carne”, explicó el secretario Montemayor.

Sobre el relevo institucional, detalló que el proceso interno tras la pérdida de Ayala se realizó bajo los lineamientos legales, resultando en el nombramiento de Homero Amezcua como el nuevo dirigente por unanimidad.

“Se escogió por unanimidad a Homero Amezcua y se hizo una reconformación en la mesa directiva. Ese mismo día instrumenté una reunión con gente de Agricultura de México para trazar una ruta”, afirmó.

El secretario señaló que, debido a la enfermedad del anterior líder, algunos procesos administrativos quedaron pendientes, por lo que actualmente se trabaja en la ratificación de poderes y fideicomisos necesarios.

Respecto a los apoyos económicos, Montemayor estimó que los recursos para el sector no presentan retrasos significativos y podrían comenzar a fluir hacia los productores en un periodo aproximado de un mes.

“Los recursos deben estar llegando en un mes o mes y medio. El centro de subastas que se iba a hacer en Múzquiz se pidió que fuera integral: rastro, empacadora de carne y centro de subasta”, puntualizó.

Finalmente, el funcionario subrayó la importancia de estos apoyos financieros, los cuales cuentan con una tasa subsidiada del 8.25%, permitiendo a los ganaderos mejorar sus rendimientos ante la actual suspensión de exportaciones.

Temas


apoyos sociales
Dirigencia
ganadería

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

