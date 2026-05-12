Suman 11 quejas contra actores políticos en proceso electoral de Coahuila

El Instituto Electoral de Coahuila dio a conocer que, durante las primeras etapas del actual proceso electoral para renovar el Congreso del Estado, ya se han presentado diversas quejas y denuncias por parte de actores políticos. De acuerdo con Marco Antonio Yeverino, consejero de la Comisión de Quejas y Denuncias, durante los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, la autoridad electoral local ha recibido un total de 11 quejas por presuntas irregularidades.

Según explicó, la mayoría de los señalamientos están relacionados con presuntos actos anticipados de campaña y precampaña, además de casos de violencia política y violencia política en razón de género. El consejero no detalló cuáles partidos o coaliciones concentran más denuncias hasta el momento. Sin embargo, aseguró que no existe una tendencia específica, ya que las quejas se encuentran distribuidas entre distintas fuerzas políticas. “Son contra diversos actores políticos. No se concentran en una fuerza política, sino están distribuidos entre todos”, señaló Marco Antonio Yeverino. Indicó además que, hasta ahora, todos los procedimientos permanecen en fase de instrucción. El Instituto continúa con el análisis y recopilación de información antes de emitir alguna determinación.

Por otra parte, Miguel Morales Castillo, delegado del INE en Coahuila, informó que el organismo federal ya recibió al menos tres procedimientos de queja, los cuales actualmente son analizados por oficinas centrales. Precisó que estos casos involucran a Morena y al PRI. Morales Castillo también se refirió a una publicación realizada en redes sociales por la candidata Alejandra Salazar, del distrito 16 de Saltillo, donde se denunció un presunto acto de violación a la imparcialidad del INE tras la aparición de lonas en una colonia para promover el voto a favor de un proyecto político. Sobre ese caso, aclaró que hasta el momento no existe una queja formal ante la autoridad electoral y deslindó al INE de la colocación de dichos materiales.

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