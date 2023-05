¡Ayuda a salvar a ‘Becker’! Saltillense realiza rifas para costear tratamiento de su mascota

¿Qué no harías para ayudar a los que amas? Cuando un ser querido -o una mascota - se enferma de forma inesperada y las cuentas de hospital aumentan, las personas suelen buscar como conseguir dinero para cubrir los gastos, ya sea por medio de ventas, donaciones, servicios o rifas , y eso lo tiene claro Metzly Gómez .

“Yo soy una mujer que era alérgica a los gatos, pero al convivir con una gatita se me quitó. Entonces, quise adoptar un gato macho negrito, sin embargo, no lo conseguí. Un día, en la calle encontré a ‘Mond’, una gatita bebé, y me la llevé conmigo.

“Cuando estábamos preparándonos para su esterilización, nos dimos cuenta de que ya estaba preñada, así que mi mamá y yo nos hicimos responsables de sus gatitos, entre ellos Becker, que fue el primero que nació. Ya tenía conmigo a mi negrito”, relató.

El pequeño Becker, de aproximadamente un año y medio de edad, nació como parte de la camada de “Mond”, quienes no se han separado de Metzly hasta hoy. No obstante, la joven comenta que hace casi un mes algo extraño comenzó a pasarle al felino, pues su madre y ella detectaron que el minino no podía orinar.