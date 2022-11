Y aunque fueron advertidos sobre viajar en pleno invierno, el frío no los detiene, su paso hacia las vías del tren esperando arribar a la “Bestia” continúa

A su travesía, donde han visto cosas que no concebían en la integridad de un ser humano, deben sumarle “el infierno” que representan las bajas temperaturas cuando no se tiene un techo donde dormir.

“Dormí en un albergue, me trataron muy bien, me dieron una chamarra y una cobija”, expresó el hondureño, quien camina hacia las vías del tren envuelto en una cobija. Para él el frío no es más que otra de las muchas condiciones en las que tiene que viajar.

“Siempre han dicho que el frío para acá es de las peores cosas, pero yo les aseguro que hay infiernos más difíciles de soportar como el hambre, la injusticia o librar la propia muerte”, comentó el migrante.

De acuerdo con Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante, esta temporada el número de migrantes albergados se reduce, pues la migración económica disminuye, sin embargo, no se detiene.

“La gente sabe que hace frío pero no imaginan cuánto, por eso el frío no los detiene, mucho menos si están saliendo por violencia, pero la migración se reduce porque la mayoría prefiere pasar estas fechas en su país de origen para luego salir pasando las fiestas de fin de año”, expresó el Director.