Bajan preinscripciones en Ramos Arizpe; atribuyen situación a recortes en empresas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El nivel preescolar registra una disminución del 50% en trámites en comparación con el ciclo anterior
El periodo de preinscripciones en Ramos Arizpe cerrará este viernes con una notable baja en el nivel preescolar. José Humberto García Zertuche, titular de Desarrollo Social, confirmó que el flujo de trámites ha sido mucho más lento este año.
“Fíjate que estuvo relativamente más tranquilo que el año pasado. O comparación del año pasado donde hubo un gran número de registros de trámites vaya. Este año estuvo muy tranquilo”, explicó el funcionario municipal.
TE PUEDE INTERESAR: Inauguran temporada de beisbol ‘Antonio Hernández Gómez’ en Ramos Arizpe
Hasta el corte más reciente, la oficina de Desarrollo Social ha procesado aproximadamente 220 trámites. Esta cifra contrasta drásticamente con los registros del 2025, cuando se superaron las 500 solicitudes de ingreso escolar.
García Zertuche relacionó este fenómeno con la situación laboral en la empresa General Motors. Según el funcionario, el recorte de personal ha provocado que muchas familias decidan abandonar la ciudad y volver a sus lugares de origen.
“Fíjate que tal vez muchos no relacionan el tema de la General Motors, pero mucha gente regresó a su ciudad de origen. Es mucha gente que regresa y se va con toda mi familia”, detalló.
A pesar de la disminución del 50% en la demanda de trámites presenciales, el titular aseguró que el sistema educativo estatal tiene la capacidad suficiente para recibir a todos los alumnos que permanezcan en la zona.
TE PUEDE INTERESAR: Modelo de seguridad de Coahuila es referente nacional: Alcalde de Ramos Arizpe
“La educación está garantizada en planteles educativos, tal vez no les toque a la vuelta de su casa, pero sí hay espacios públicos para que ningún niño ninguna niña se quede sin espacio”, subrayó García Zertuche.
Finalmente, el funcionario invitó a quienes aún no han realizado el proceso a acudir a la Presidencia Municipal. Las oficinas de Desarrollo Social operarán durante lo que resta de la semana para brindar apoyo técnico en la plataforma.