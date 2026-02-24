Bajan preinscripciones en Ramos Arizpe; atribuyen situación a recortes en empresas

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 24 febrero 2026
    Bajan preinscripciones en Ramos Arizpe; atribuyen situación a recortes en empresas
    Autoridades afirman que hay suficientes espacios, por lo que la educación está garantizada. ESPECIAL

El nivel preescolar registra una disminución del 50% en trámites en comparación con el ciclo anterior

El periodo de preinscripciones en Ramos Arizpe cerrará este viernes con una notable baja en el nivel preescolar. José Humberto García Zertuche, titular de Desarrollo Social, confirmó que el flujo de trámites ha sido mucho más lento este año.

“Fíjate que estuvo relativamente más tranquilo que el año pasado. O comparación del año pasado donde hubo un gran número de registros de trámites vaya. Este año estuvo muy tranquilo”, explicó el funcionario municipal.

TE PUEDE INTERESAR: Inauguran temporada de beisbol ‘Antonio Hernández Gómez’ en Ramos Arizpe

Hasta el corte más reciente, la oficina de Desarrollo Social ha procesado aproximadamente 220 trámites. Esta cifra contrasta drásticamente con los registros del 2025, cuando se superaron las 500 solicitudes de ingreso escolar.

García Zertuche relacionó este fenómeno con la situación laboral en la empresa General Motors. Según el funcionario, el recorte de personal ha provocado que muchas familias decidan abandonar la ciudad y volver a sus lugares de origen.

$!José Humberto García Zertuche, titular de Desarrollo Social, recordó que este viernes cierra el registro.
José Humberto García Zertuche, titular de Desarrollo Social, recordó que este viernes cierra el registro. MANUEL RODRÍGUEZ

“Fíjate que tal vez muchos no relacionan el tema de la General Motors, pero mucha gente regresó a su ciudad de origen. Es mucha gente que regresa y se va con toda mi familia”, detalló.

A pesar de la disminución del 50% en la demanda de trámites presenciales, el titular aseguró que el sistema educativo estatal tiene la capacidad suficiente para recibir a todos los alumnos que permanezcan en la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Modelo de seguridad de Coahuila es referente nacional: Alcalde de Ramos Arizpe

“La educación está garantizada en planteles educativos, tal vez no les toque a la vuelta de su casa, pero sí hay espacios públicos para que ningún niño ninguna niña se quede sin espacio”, subrayó García Zertuche.

Finalmente, el funcionario invitó a quienes aún no han realizado el proceso a acudir a la Presidencia Municipal. Las oficinas de Desarrollo Social operarán durante lo que resta de la semana para brindar apoyo técnico en la plataforma.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Empresas

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Caballo de Troya

Caballo de Troya
true

Los dos mejores momentos de las Fuerzas Armadas
El Pinabete, ¿otro pasivo ambiental?

El Pinabete, ¿otro pasivo ambiental?
El incendio ocurrió en un terreno baldío detrás de una gasolinera en la colonia Mirasierra.

Localizan a persona calcinada en predio de Saltillo; permanece sin identificar
La vocera estadounidense lanzó un mensaje directo tras la violencia en México y la muerte de “El Mencho”, mientras Washington actualiza alertas de viaje y presiona por más acciones contra el narcotráfico.

Karoline Leavitt amenaza a cárteles mexicanos... ‘Si tocan a un estadounidense pagarán caro’
El jugador de Saltillo Soccer buscará un lugar dentro del Club de Futbol Monterrey.

Saltillense Irvin Briones viaja a Monterrey para realizar pruebas con Rayados
Primeras planas de medios nacionales en puestos de periódicos destacan el operativo en torno a El Mencho.

La CIA le dio a México información ‘decisiva’ para localizar al ‘Mencho’
El presidente Trump ha afirmado que los aranceles beneficiarán al sector manufacturero estadounidense y crearán empleos en fábricas, aunque muchos economistas han cuestionado estas afirmaciones.

El gobierno de Trump actúa con rapidez para reestructurar su programa de aranceles