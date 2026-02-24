Bajan preinscripciones en Ramos Arizpe; atribuyen situación a recortes en empresas

El periodo de preinscripciones en Ramos Arizpe cerrará este viernes con una notable baja en el nivel preescolar. José Humberto García Zertuche, titular de Desarrollo Social, confirmó que el flujo de trámites ha sido mucho más lento este año.

“Fíjate que estuvo relativamente más tranquilo que el año pasado. O comparación del año pasado donde hubo un gran número de registros de trámites vaya. Este año estuvo muy tranquilo”, explicó el funcionario municipal.

Hasta el corte más reciente, la oficina de Desarrollo Social ha procesado aproximadamente 220 trámites. Esta cifra contrasta drásticamente con los registros del 2025, cuando se superaron las 500 solicitudes de ingreso escolar.

García Zertuche relacionó este fenómeno con la situación laboral en la empresa General Motors. Según el funcionario, el recorte de personal ha provocado que muchas familias decidan abandonar la ciudad y volver a sus lugares de origen.