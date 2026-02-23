Modelo de seguridad de Coahuila es referente nacional: Alcalde de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El modelo de seguridad implementado en Coahuila se ha consolidado como un referente a nivel nacional y ha recibido reconocimiento incluso de la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino.

El Edil sostuvo que las condiciones de paz y tranquilidad que distinguen a la entidad son resultado de una estrategia integral encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, basada en la coordinación permanente entre corporaciones municipales, estatales y federales.

“El trabajo conjunto entre la Policía Municipal, la Policía Estatal, las autoridades federales y el Ejército es fundamental para cuidar lo más valioso que tenemos: nuestras familias”, puntualizó.

En ese contexto, y ante hechos recientes registrados en otras regiones del país, el alcalde explicó que, conforme a los acuerdos interinstitucionales, desde los primeros momentos se activaron acciones preventivas y de vigilancia en los accesos al estado, con el objetivo de preservar las condiciones de estabilidad y orden.

Gutiérrez Merino reconoció también el respaldo del Gobierno de la República y la actuación de las fuerzas federales en los operativos correspondientes, al tiempo que reiteró que en Ramos Arizpe se mantiene firme el compromiso de colaboración institucional.

COORDINACIÓN PERMANENTE Y PRESENCIA INSTITUCIONAL

El munícipe subrayó que la estrategia de seguridad en Coahuila se aplica con responsabilidad y continuidad, fortalecida mediante reuniones periódicas y esquemas de planeación conjunta con la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad.

Finalmente, aseguró que se mantendrá la coordinación con las distintas instituciones de los tres niveles de gobierno, reforzando la presencia de fuerzas federales en la región bajo criterios de planeación estratégica y corresponsabilidad, con el propósito de garantizar la tranquilidad de las familias coahuilenses.