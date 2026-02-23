Modelo de seguridad de Coahuila es referente nacional: Alcalde de Ramos Arizpe

Coahuila
/ 23 febrero 2026
    Modelo de seguridad de Coahuila es referente nacional: Alcalde de Ramos Arizpe
    Autoridades municipales, estatales y federales mantienen operativos coordinados para preservar la estabilidad en la región. MANUEL RODRÍGUEZ
Apolonio Alvarado
por Apolonio Alvarado

Tomás Gutiérrez destacó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno mantiene al Estado como ejemplo en el País

RAMOS ARIZPE, COAH.- El modelo de seguridad implementado en Coahuila se ha consolidado como un referente a nivel nacional y ha recibido reconocimiento incluso de la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino.

El Edil sostuvo que las condiciones de paz y tranquilidad que distinguen a la entidad son resultado de una estrategia integral encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, basada en la coordinación permanente entre corporaciones municipales, estatales y federales.

TE PUEDE INTERESAR: Blindan Coahuila con 10 mil efectivos tras operativos federales y tensiones nacionales

“El trabajo conjunto entre la Policía Municipal, la Policía Estatal, las autoridades federales y el Ejército es fundamental para cuidar lo más valioso que tenemos: nuestras familias”, puntualizó.

En ese contexto, y ante hechos recientes registrados en otras regiones del país, el alcalde explicó que, conforme a los acuerdos interinstitucionales, desde los primeros momentos se activaron acciones preventivas y de vigilancia en los accesos al estado, con el objetivo de preservar las condiciones de estabilidad y orden.

Gutiérrez Merino reconoció también el respaldo del Gobierno de la República y la actuación de las fuerzas federales en los operativos correspondientes, al tiempo que reiteró que en Ramos Arizpe se mantiene firme el compromiso de colaboración institucional.

COORDINACIÓN PERMANENTE Y PRESENCIA INSTITUCIONAL

El munícipe subrayó que la estrategia de seguridad en Coahuila se aplica con responsabilidad y continuidad, fortalecida mediante reuniones periódicas y esquemas de planeación conjunta con la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad.

Finalmente, aseguró que se mantendrá la coordinación con las distintas instituciones de los tres niveles de gobierno, reforzando la presencia de fuerzas federales en la región bajo criterios de planeación estratégica y corresponsabilidad, con el propósito de garantizar la tranquilidad de las familias coahuilenses.

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

