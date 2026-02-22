Inauguran temporada de beisbol ‘Antonio Hernández Gómez’ en Ramos Arizpe
El alcalde Tomás Gutiérrez premió a campeones y jugadores destacado
RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde Tomás Gutiérrez asistió a la ceremonia inaugural de la temporada de beisbol “Antonio Hernández Gómez”, denominada así en homenaje a quien fuera un destacado beisbolista y promotor de esta disciplina en la ciudad.
La apertura marcó el arranque oficial de una nueva etapa competitiva en el diamante de Ramos Arzpe, en un ambiente de celebración deportiva y reconocimiento al legado de quienes han impulsado el desarrollo del rey de los deportes en el municipio.
RECONOCEN A CAMPEONES Y JUGADORES MÁS VALIOSOS
Durante el evento se llevó a cabo la premiación de los equipos campeones y de los jugadores más valiosos de las distintas categorías correspondientes a la temporada anterior, destacando su esfuerzo, disciplina y constancia dentro y fuera del campo.
Autoridades municipales subrayaron que el impulso al deporte forma parte de una política pública orientada a fortalecer la sana convivencia, promover estilos de vida saludables y fomentar valores como el trabajo en equipo, el respeto y la perseverancia.
El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de respaldar las actividades deportivas como una herramienta clave para la cohesión social y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes de Ramos Arizpe.