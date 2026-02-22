Inauguran temporada de beisbol ‘Antonio Hernández Gómez’ en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde Tomás Gutiérrez asistió a la ceremonia inaugural de la temporada de beisbol “Antonio Hernández Gómez”, denominada así en homenaje a quien fuera un destacado beisbolista y promotor de esta disciplina en la ciudad.

La apertura marcó el arranque oficial de una nueva etapa competitiva en el diamante de Ramos Arzpe, en un ambiente de celebración deportiva y reconocimiento al legado de quienes han impulsado el desarrollo del rey de los deportes en el municipio.

RECONOCEN A CAMPEONES Y JUGADORES MÁS VALIOSOS

Durante el evento se llevó a cabo la premiación de los equipos campeones y de los jugadores más valiosos de las distintas categorías correspondientes a la temporada anterior, destacando su esfuerzo, disciplina y constancia dentro y fuera del campo.