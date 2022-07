Balean guardias de Ferromex en Monclova a joven; médicos dejan la bala en su cuerpo por temor a dañar órganos vitales

De nueva cuenta, guardias de la empresa Ferromex que laboran sobre las vías de Monclova- Frontera abrieron fuego contra personas que caminaban a un costado de las vías del tren e hirieron a un joven de 24 años ocasionándole un sangrado que le dejó inconsciente.

Jassiel Jahir Vásquez Jiménez es quien la noche del pasado 15 de julio fue alcanzado por las balas, caminaba cerca a las vías del ferrocarril con su esposa Marlen y su hija de tres años que llevaba en brazos, se dirigían de la colonia Calderón -donde habitan- a la colonia Loma Linda - a visitar a su cuñado-.

Narró para VANGUARDIA que de pronto vio como una unidad de la empresa se acercó, bajaron la ventanilla y posterior a ello un hombre descendió y comenzó a disparar.

“Me volteo me empiezan a tirar disparos y un de ellos me dio en la espalda y me desvanecí, a los segundos estoy consciente y me voy gateando, me llevaron a casa de mi cuñado de ahí me subieron a la troca y me llevaron al seguro”.