Acumula Coahuila pérdidas por mil 600 mdp por cierre de frontera al ganado mexicano

El presidente de la Unión Ganadera Regional, Homero Amezcua, advirtió que la afectación va más allá de las cifras, ya que la suspensión prolongada de envíos hacia Estados Unidos ha obligado a los productores a colocar su ganado en el mercado nacional, donde los precios son considerablemente menores, reduciendo de forma drástica su rentabilidad.

SABINAS, COAH.- Tras más de un año sin acceso a su principal mercado internacional, el sector ganadero de Coahuila enfrenta una de las crisis más severas de los últimos años, con pérdidas acumuladas que ascienden a mil 600 millones de pesos.

En condiciones normales, Coahuila exporta alrededor de 60 mil cabezas de ganado al año. Sin embargo, la interrupción de este flujo comercial ha generado pérdidas anuales superiores a los mil millones de pesos, una situación que, tras 16 meses, ha deteriorado las finanzas del sector.

IMPACTO EN CADENA Y PRESIÓN CLIMÁTICA

La crisis no se limita a los ganaderos. Transportistas, médicos veterinarios, agentes aduanales y diversos actores vinculados a esta actividad también han resentido los efectos de la paralización, provocando un impacto económico en cadena en distintas regiones del estado.

A este panorama se suma la sequía persistente que ha afectado a Coahuila durante los últimos cinco años, incrementando los costos de producción y complicando aún más la viabilidad de la actividad pecuaria.

Pese a las condiciones adversas, Amezcua señaló que existen avances relevantes en materia sanitaria. Inspecciones recientes realizadas por autoridades del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la Secretaría de Desarrollo Rural confirmaron que las estaciones cuarentenarias y corrales de Acuña y Piedras Negras cumplen con los nuevos protocolos, particularmente en el control del gusano barrenador.

No obstante, la reapertura del mercado internacional continúa sin una fecha definida. Aunque existe expectativa en el sector, se prevé que el proceso pueda extenderse por varios meses más.

Mientras tanto, los productores enfrentan un escenario de incertidumbre, en el que la recuperación depende de decisiones binacionales aún pendientes.

“El mercado natural es la exportación, y aunque el reto es grande, vamos a seguir trabajando para salir adelante”, expresó el dirigente.