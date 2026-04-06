Incluidas dos ciudades de Coahuila en reporte semanal del Gabinete de Seguridad

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Piedras Negras
/ 6 abril 2026
    Incluidas dos ciudades de Coahuila en reporte semanal del Gabinete de Seguridad
    En Piedras Negras fueron aseguradas 29 kilos de cocaína con valor superior a los 6.3 millones de pesos. CORTESÍA

Decomisan droga en Ciudad Frontera y Piedras Negras, con valor superior a los 10 millones de pesos

En acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad se llevaron a cabo detenciones, cateos y aseguramientos de armas de fuego, así como de distintos tipos de droga en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

$!Luego de catear un inmueble, fueron decomisados 7 kilos de cocaína en Ciudad Frontera.
Luego de catear un inmueble, fueron decomisados 7 kilos de cocaína en Ciudad Frontera. CORTESÍA

En Ciudad Frontera, elementos del Ejército Mexicano, Fiscalía Estatal, Policía Estatal y Municipal catearon un inmueble, detuvieron a 2 personas y aseguraron 17 kilos de cocaína. El costo de la droga asegurada es de 3.7 millones de pesos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-terminan-en-sancion-6-de-cada-10-indagatorias-por-faltas-administrativas-en-municipios-EN19721731

En Piedras Negras, elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fiscalía Estatal, Policía Estatal y Municipal catearon un inmueble. Aseguraron 29 kilos de cocaína, 2 armas cortas, 2 cargadores, 25 cartuchos y cuatro cámaras de vigilancia.

El costo de la droga asegurada es de 6.3 millones de pesos.

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