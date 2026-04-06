Incluidas dos ciudades de Coahuila en reporte semanal del Gabinete de Seguridad

En acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad se llevaron a cabo detenciones, cateos y aseguramientos de armas de fuego, así como de distintos tipos de droga en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila , Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

En Ciudad Frontera, elementos del Ejército Mexicano, Fiscalía Estatal, Policía Estatal y Municipal catearon un inmueble, detuvieron a 2 personas y aseguraron 17 kilos de cocaína. El costo de la droga asegurada es de 3.7 millones de pesos.

En Piedras Negras, elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fiscalía Estatal, Policía Estatal y Municipal catearon un inmueble. Aseguraron 29 kilos de cocaína, 2 armas cortas, 2 cargadores, 25 cartuchos y cuatro cámaras de vigilancia.

El costo de la droga asegurada es de 6.3 millones de pesos.