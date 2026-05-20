Bañan con limonada a Tony Flores durante recorrido en San Buenaventura; mujer asegura que fue en defensa (video)

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    Bañan con limonada a Tony Flores durante recorrido en San Buenaventura; mujer asegura que fue en defensa (video)
    De manera sorpresiva, la mujer le arrojó el líquido en la cara al candidato del PT. CORTESÍA

Candidato del PT fue ‘bañado’, literalmente, por una mujer

SAN BUENAVENTURA, COAH.- En medio del proceso de campañas políticas para renovar el Congreso del Estado, el candidato a diputado local por el distrito 6, Tony Flores, fue “bañado” en limonada. Esta acción debido a que el candidato intentó abrazar a la fuerza a una vendedora.

De acuerdo con lo observado durante el recorrido, una mujer se acercó al político y le arrojó encima una limonada, bañándolo con el líquido frente a simpatizantes y ciudadanos que se encontraban en el lugar.

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El incidente ocurrió mientras el candidato saludaba a habitantes y continuaba con sus actividades proselitistas como parte de las campañas electorales que actualmente se desarrollan en Coahuila rumbo a la renovación del Congreso del Estado.

El aspirante se habría acercado a la mujer para darle un beso en la mejilla, acto que no fue del agrado de la vendedora, por lo que en respuesta decidió arrojar la bebida.

Luego de lo sucedido, Tony Flores fijó su postura a través de redes sociales, donde lamentó el hecho y pidió respeto durante el actual proceso electoral.

“Yo estoy haciendo mi trabajo, caminando, recorriendo las calles”, expresó el aspirante.

El hecho generó diversas reacciones entre ciudadanos y usuarios en redes sociales, donde algunos condenaron la agresión y señalaron que las campañas deben desarrollarse en un ambiente de respeto, independientemente de las diferencias partidistas.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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