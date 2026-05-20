Bañan con limonada a Tony Flores durante recorrido en San Buenaventura; mujer asegura que fue en defensa (video)

SAN BUENAVENTURA, COAH.- En medio del proceso de campañas políticas para renovar el Congreso del Estado, el candidato a diputado local por el distrito 6, Tony Flores, fue “bañado” en limonada. Esta acción debido a que el candidato intentó abrazar a la fuerza a una vendedora. De acuerdo con lo observado durante el recorrido, una mujer se acercó al político y le arrojó encima una limonada, bañándolo con el líquido frente a simpatizantes y ciudadanos que se encontraban en el lugar.

El incidente ocurrió mientras el candidato saludaba a habitantes y continuaba con sus actividades proselitistas como parte de las campañas electorales que actualmente se desarrollan en Coahuila rumbo a la renovación del Congreso del Estado. El aspirante se habría acercado a la mujer para darle un beso en la mejilla, acto que no fue del agrado de la vendedora, por lo que en respuesta decidió arrojar la bebida.

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Luego de lo sucedido, Tony Flores fijó su postura a través de redes sociales, donde lamentó el hecho y pidió respeto durante el actual proceso electoral. “Yo estoy haciendo mi trabajo, caminando, recorriendo las calles”, expresó el aspirante. El hecho generó diversas reacciones entre ciudadanos y usuarios en redes sociales, donde algunos condenaron la agresión y señalaron que las campañas deben desarrollarse en un ambiente de respeto, independientemente de las diferencias partidistas.

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