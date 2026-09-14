Becas e inversión privada, clave para el talento técnico en Piedras Negras: CONALEP

El directivo subrayó que la alianza entre el sector empresarial y las instituciones educativas es fundamental para preparar a los estudiantes ante la llegada de inversiones orientadas a las nuevas tecnologías. El objetivo principal, enfatizó, es que los egresados puedan acceder en el futuro a puestos directivos y de mayor responsabilidad.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Los apoyos económicos otorgados por empresas como Constellation Brands representan un impulso determinante para que los jóvenes continúen con su formación académica y respondan a la creciente demanda de especialización del sector productivo, afirmó Armando Elizondo, director del CONALEP Piedras Negras.

“Estas becas no solo significan un respaldo económico, sino también una motivación para que los alumnos visualicen oportunidades de crecimiento profesional. Contar con personal calificado es indispensable para impulsar el desarrollo de la comunidad, de Coahuila y del país”, sostuvo Elizondo.

CAPACIDAD AL 100%

Respecto a la situación operativa del plantel, informó que actualmente atienden a una matrícula de 910 alumnos, por lo que la institución trabaja al 100 por ciento de su capacidad, debido a la alta demanda de aspirantes a la educación media superior.

Explicó que durante el ciclo escolar se brinda acompañamiento integral a los alumnos para que conozcan a fondo el modelo CONALEP, se adapten a la dinámica de trabajo y adquieran las herramientas necesarias, ya sea para incorporarse de inmediato al mercado laboral o para continuar con sus estudios universitarios.

Finalmente, Armando Elizondo adelantó que en diciembre iniciará la campaña de promoción para el proceso de nuevo ingreso, con lo que el plantel busca mantener su excelencia académica y responder a las exigencias de la industria en la región.