Becas e inversión privada, clave para el talento técnico en Piedras Negras: CONALEP

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Becas e inversión privada, clave para el talento técnico en Piedras Negras: CONALEP
    Uno de los objetivos es que los egresados puedan acceder a puestos de mayor responsabilidad, incluidos cargos directivos, afirmó Armando Elizondo. Josué Rodríguez

Director considera que la vinculación entre empresas y escuelas es fundamental para atender las necesidades del sector productivo.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Los apoyos económicos otorgados por empresas como Constellation Brands representan un impulso determinante para que los jóvenes continúen con su formación académica y respondan a la creciente demanda de especialización del sector productivo, afirmó Armando Elizondo, director del CONALEP Piedras Negras.

El directivo subrayó que la alianza entre el sector empresarial y las instituciones educativas es fundamental para preparar a los estudiantes ante la llegada de inversiones orientadas a las nuevas tecnologías. El objetivo principal, enfatizó, es que los egresados puedan acceder en el futuro a puestos directivos y de mayor responsabilidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/conmemoran-a-los-ninos-heroes-en-piedras-negras-y-acuna-coahuila-ND23468959

“Estas becas no solo significan un respaldo económico, sino también una motivación para que los alumnos visualicen oportunidades de crecimiento profesional. Contar con personal calificado es indispensable para impulsar el desarrollo de la comunidad, de Coahuila y del país”, sostuvo Elizondo.

CAPACIDAD AL 100%

Respecto a la situación operativa del plantel, informó que actualmente atienden a una matrícula de 910 alumnos, por lo que la institución trabaja al 100 por ciento de su capacidad, debido a la alta demanda de aspirantes a la educación media superior.

Explicó que durante el ciclo escolar se brinda acompañamiento integral a los alumnos para que conozcan a fondo el modelo CONALEP, se adapten a la dinámica de trabajo y adquieran las herramientas necesarias, ya sea para incorporarse de inmediato al mercado laboral o para continuar con sus estudios universitarios.

Finalmente, Armando Elizondo adelantó que en diciembre iniciará la campaña de promoción para el proceso de nuevo ingreso, con lo que el plantel busca mantener su excelencia académica y responder a las exigencias de la industria en la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Escuelas

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Presupuesto 2027

Presupuesto 2027
Paridad e inclusión: la agenda perdida del IEC

Paridad e inclusión: la agenda perdida del IEC
true

Coahuila: la anomalía electoral

La Auditoría Superior de la Federación detectó pagos a productores que no cumplían con los requisitos para recibir el precio de garantía, recursos entregados después de la muerte de proveedores y operaciones de leche cuya recolección no pudo ser acreditada.

Liconsa bajo la lupa: ASF detecta pagos irregulares por 45 millones y señala operaciones en Coahuila
El senador rechaza que el caso sea una persecución política contra Ganem

Detención de Pepe Ganem es ‘el principio de la justicia’: Senador Luis Fernando Salazar
Corredores tomaron la salida en Avenida Universidad para participar en la quinta edición de Corriendo Juntos Contra el Hambre.

Corriendo Juntos Contra el Hambre 2026: así fue la carrera en Saltillo
De izquierda a derecha, John Swinney, primer ministro de Escocia; Michelle O’Neill, primera ministra de Irlanda del Norte; Rhun ap Iowerth, primer ministro de Gales.

Jefes de Gobierno de Irlanda del Norte, Escocia y Gales se reunirán para planificar separación del Reino Unido: Informe
Dario Amodei, dirigente de Anthropic, sentenció que de no controlar los avances de la IA, esta podría obtener el control total del Internet.

Coinciden gigantes de la IA en bajar su ritmo de desarrollo por riesgos como el caso ‘OpenAI-Hugging Face’