Conmemoran a los Niños Héroes en Piedras Negras y Acuña, Coahuila

En Piedras Negras, el homenaje se desarrolló en el Hemiciclo de la Macroplaza, en un acto encabezado por el general brigadier de Estado Mayor Paulo Francisco Benítez Gómez, comandante interino de la 47 Zona Militar, y el alcalde Jacobo Rodríguez.

PIEDRAS NEGRAS/ACUÑA, COAH.- En los municipios fronterizos de Piedras Negras y Acuña, autoridades civiles y militares conmemoraron este domingo 13 de septiembre el 179 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, con ceremonias cívicas en las que se destacó el valor, la lealtad y el patriotismo de los cadetes que participaron en la defensa del Castillo de Chapultepec en 1847.

También participaron el coronel de Caballería Fermín Vargas González, comandante del 12/o Regimiento de Caballería, el teniente coronel Eduardo García Grajeda, comandante interino de la 22/a Coordinación de Unidad de la Guardia Nacional, así como elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, autoridades municipales, estudiantes e invitados especiales.

Durante la ceremonia fueron recordados Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Francisco Márquez, cuyos nombres forman parte de la memoria histórica nacional por su participación en la defensa de Chapultepec durante la guerra entre México y Estados Unidos.

En Ciudad Acuña, la conmemoración tuvo como escenario la Plaza Benjamín Canales, frente al Monumento a los Niños Héroes. El Gobierno Municipal convocó al acto cívico para rendir homenaje a los cadetes y mantener vigente su memoria como parte de las actividades del mes patrio.

La realización de ceremonias en ambos municipios refleja la importancia que mantienen las fechas cívicas en la frontera norte de Coahuila, donde autoridades municipales y militares participan conjuntamente en actos destinados a preservar la memoria histórica entre las nuevas generaciones.

La defensa de Chapultepec ocurrió el 13 de septiembre de 1847, cuando las fuerzas mexicanas intentaron contener el avance del Ejército estadounidense hacia la Ciudad de México. El Castillo albergaba entonces al Colegio Militar y se convirtió en uno de los principales puntos de resistencia.