Monclova se viste de tradición: presenta Alcalde el Festival Vaquero 2026

Coahuila
/ 4 febrero 2026
    Monclova se viste de tradición: presenta Alcalde el Festival Vaquero 2026
    Autoridades estatales, municipales y empresarios locales participaron en el anuncio del festival que busca impulsar el turismo y la economía de Monclova. FOTO: CORTESÍA

Del 27 al 29 de marzo, la explanada del Estadio Kickapoo Lucky Eagle será sede del evento que por primera vez llega a la ciudad con el objetivo de impulsar el turismo

MONCLOVA, COAH.- Con la mira puesta en consolidar a Monclova como un polo de atracción turística y cultural en la Región Centro de Coahuila, el alcalde Carlos Villarreal presentó oficialmente el Festival Vaquero Monclova 2026, una iniciativa impulsada por empresarios locales que contará con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del Gobierno del Estado.

El festival, que se desarrollará del 27 al 29 de marzo en la Explanada del Estadio Kickapoo Lucky Eagle, ofrecerá un programa diseñado para toda la familia, en el que convergen la música, la gastronomía y las tradiciones que dan identidad al norte del País.

UN FESTIVAL PARA TODA LA FAMILIA

Entre las actividades más destacadas se encuentran los conciertos de La Casetera y Grupo Pesado, un concurso de asadores, el tradicional Día del Taco, además de diversas dinámicas recreativas y culturales que buscan atraer tanto a visitantes locales como foráneos.

Durante la presentación oficial, realizada junto a la secretaria de Turismo del Estado, Cristina Amezcua, se subrayó que este tipo de eventos no solo fortalecen el sentido de pertenencia e identidad cultural, sino que también generan una importante derrama económica para las familias monclovenses, beneficiando a sectores como el comercio, los servicios y la hotelería.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA IDENTIDAD REGIONAL

En el evento también estuvieron presentes Sergio Sisbeles, subsecretario de Gobierno en la Región Centro; Bernardo Molina, empresario y miembro del comité organizador del Festival Vaquero Monclova; Esra Cavazos, coordinadora de Mejora en Monclova, así como representantes del sector empresarial y social que participan activamente en la organización del festival.

El alcalde Carlos Villarreal encabezó la presentación oficial del Festival Vaquero Monclova 2026, que se realizará del 27 al 29 de marzo.
El alcalde Carlos Villarreal encabezó la presentación oficial del Festival Vaquero Monclova 2026, que se realizará del 27 al 29 de marzo. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Carlos Villarreal extendió una invitación abierta a la ciudadanía y a visitantes de toda la región para sumarse a esta celebración, la cual —dijo— busca convertirse en una tradición anual para la ciudad.

“Agradezco al comité organizador del Festival Vaquero Monclova por hacer posible este proyecto que por primera vez llega a nuestra ciudad. Nos sumamos con gusto a este esfuerzo, trabajando en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, para seguir impulsando eventos que fortalecen nuestra identidad, promueven el turismo y generan derrama económica para Monclova y toda la región”, expresó el Edil.

Con este anuncio, el Gobierno Municipal de Monclova refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado, la iniciativa privada y la sociedad civil, a fin de impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo económico, turístico y social, y posicionen a la ciudad como un referente regional en materia de eventos y tradiciones.

