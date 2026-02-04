Monclova se viste de tradición: presenta Alcalde el Festival Vaquero 2026

MONCLOVA, COAH.- Con la mira puesta en consolidar a Monclova como un polo de atracción turística y cultural en la Región Centro de Coahuila, el alcalde Carlos Villarreal presentó oficialmente el Festival Vaquero Monclova 2026, una iniciativa impulsada por empresarios locales que contará con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del Gobierno del Estado.

El festival, que se desarrollará del 27 al 29 de marzo en la Explanada del Estadio Kickapoo Lucky Eagle, ofrecerá un programa diseñado para toda la familia, en el que convergen la música, la gastronomía y las tradiciones que dan identidad al norte del País.

UN FESTIVAL PARA TODA LA FAMILIA

Entre las actividades más destacadas se encuentran los conciertos de La Casetera y Grupo Pesado, un concurso de asadores, el tradicional Día del Taco, además de diversas dinámicas recreativas y culturales que buscan atraer tanto a visitantes locales como foráneos.

Durante la presentación oficial, realizada junto a la secretaria de Turismo del Estado, Cristina Amezcua, se subrayó que este tipo de eventos no solo fortalecen el sentido de pertenencia e identidad cultural, sino que también generan una importante derrama económica para las familias monclovenses, beneficiando a sectores como el comercio, los servicios y la hotelería.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA IDENTIDAD REGIONAL

En el evento también estuvieron presentes Sergio Sisbeles, subsecretario de Gobierno en la Región Centro; Bernardo Molina, empresario y miembro del comité organizador del Festival Vaquero Monclova; Esra Cavazos, coordinadora de Mejora en Monclova, así como representantes del sector empresarial y social que participan activamente en la organización del festival.