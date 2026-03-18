Monclova: llevan productos a bajo costo con el programa ‘Canasta Básica para Todos’

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Monclova
/ 18 marzo 2026
    Monclova: llevan productos a bajo costo con el programa ‘Canasta Básica para Todos’
    El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó el arranque del programa “Canasta Básica para Todos” en la Casa Meced, beneficiando a las familias de Monclova. LIDIET MEXICANO

El alcalde Carlos Villarreal Pérez presentó el programa “Canasta Básica para Todos”, que ofrece productos esenciales a precios accesibles y contará con puntos de venta fijos e itinerantes para apoyar a las familias monclovenses

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de apoyar la economía familiar de los monclovenses que han atravesado una crisis durante los últimos años, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó el arranque del programa “Canasta Básica para Todos”, una estrategia que permitirá a los ciudadanos acceder a productos esenciales a precios accesibles en distintos sectores de la ciudad.

Durante el evento realizado en la Casa Meced, al oriente de la ciudad, el edil destacó que este programa se impulsa en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, a través del programa Mejora Coahuila, con el propósito de generar un ahorro directo en el gasto diario de los hogares ante la situación económica actual.

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En el arranque también se contó con la presencia de Mavi Sosa Rubio, presidenta honoraria del DIF Monclova, quien reiteró el compromiso de trabajar en programas que beneficien a las familias, principalmente a los sectores más vulnerables.

$!Mavi Sosa Rubio, presidenta honoraria del DIF Monclova, reiteró el compromiso de acercar apoyos a los sectores más vulnerables de la ciudad.
Mavi Sosa Rubio, presidenta honoraria del DIF Monclova, reiteró el compromiso de acercar apoyos a los sectores más vulnerables de la ciudad.

Ahí se dio a conocer que el programa contará con puntos de venta fijos en espacios como Casa Meced, Cedif Norte, Cedif Sur y las instalaciones del DIF municipal, los cuales operarán en un horario de 9:00 a 11:00 de la mañana, facilitando así el acceso permanente a productos de la canasta básica.

Además, se informó que se implementarán brigadas itinerantes que recorrerán colonias, centros de salud, escuelas y comedores comunitarios, con el fin de acercar este beneficio a más ciudadanos.

Entre los productos que estarán disponibles destacan artículos de primera necesidad como huevo, aceite, frijol, arroz y harina, todos con precios subsidiados. De manera especial, se anunció que la tapa de huevo tendrá un costo fijo de 45 pesos, siendo uno de los principales apoyos para la economía familiar.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

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