Tras tres años de cierre, AHMSA ya tiene fecha límite: fijan subasta para el 27 de febrero

La empresa siderúrgica hizo pública la convocatoria oficial de venta a través de su portal institucional, donde se detalla que la subasta de AHMSA y Minera del Norte (MINOSA) se realizará el 27 de febrero de 2026, a las 10:00 de la mañana, en el auditorio del Poder Judicial de la Federación, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

MONCLOVA, COAH.- A tres años de que se apagara la actividad industrial, el proceso judicial de Altos Hornos de México (AHMSA) dio un paso decisivo: ya hay plazo y condiciones para su subasta, con un precio de salida que supera los 1,127 millones de dólares.

De acuerdo con el proceso radicado en el Juzgado Segundo en Materia de Concursos Mercantiles (expedientes 77/2022 y 19/2023), el valor de referencia fijado para la venta de la unidad productiva asciende a 1,127 millones 378 mil 060 dólares, cifra que marca el arranque de la puja por la histórica acerera.

Como requisito indispensable, los interesados deberán presentar una garantía de seriedad equivalente al 10 por ciento del monto mínimo, es decir, 2 mil 023 millones de pesos, además de cumplir con un proceso de precalificación a cargo de la sindicatura.

La convocatoria establece que la venta se realizará en bloque, como unidad productiva indivisible, con el objetivo de preservar la viabilidad técnica y operativa de la empresa. También deja fuera a quienes mantengan vínculos patrimoniales con antiguos directivos o adeudos fiscales vigentes.

Una vez emitido el fallo, el inversionista ganador tendrá un plazo máximo de 20 días naturales para cubrir el pago total, conforme a lo establecido en las bases del concurso.

En cuanto al destino de los recursos, los lineamientos del Consejo de la Judicatura Federal señalan que el dinero obtenido será aplicado de manera prioritaria al pago de obligaciones laborales, buscando resarcir los sueldos y prestaciones que miles de trabajadores han dejado de percibir durante los tres años de parálisis industrial que golpearon a la Región Centro de Coahuila.

La subasta representa así un punto de quiebre para AHMSA y para una región que, desde el cierre de la acerera, sigue a la espera de una definición que marque el rumbo de su futuro económico y laboral.