Blindan Coahuila ante hechos violentos en el occidente del país

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 22 febrero 2026
    Blindan Coahuila ante hechos violentos en el occidente del país
    Elementos estatales y municipales reforzarán la vigilancia en carreteras y filtros de seguridad en puntos estratégicos. OMAR SAUCEDO

Inician despliegue operativo coordinado en las cinco regiones del estado para mantener la paz tras operativos federales

Tras los hechos violentos registrados en el poniente de México por el abatimiento de un líder criminal, el Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, anunció un blindaje inmediato en la entidad.

Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, el funcionario informó que la instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas es clara: proteger las fronteras y el interior del estado.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncia Fiscal creación de unidades de élite y Policía de Caminos en Coahuila

“El gobernador Manuel Jiménez Salinas nos ha instruido a iniciar un despliegue operativo en coordinación con las autoridades federales en las cinco regiones del estado”, explicó el Fiscal General.

Este operativo integra a la Policía Estatal, la Agencia de Investigación Criminal y todas las corporaciones municipales, quienes mantendrán vigilancia permanente ante la situación de riesgo en estados vecinos.

Fernández Montañez precisó que estas acciones preventivas se derivan directamente de la coyuntura nacional: “Esto con motivo de los operativos en proceso en otras entidades federativas”, puntualizó.

En entrevista, agregó que estas acciones de manera preventiva, toda vez que se ha tenido información de que en algunas otras entidades del país, los miembros de ese cartel, han expandido eventos violentos.

“Es para evitar que gente que venga huyendo de otras entidades quiera aprovechar para ingresar a nuestro Estado, hacer algún tipo de manifestación aquí o bien simplemente internarse”, dijo.

Informó que estos operativos ya están coordinados con las fuerzas federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y con la Secretaría de Marina.

Dijo que los refuerzos se implementarán en vigilancia carretera y en los filtros de seguridad, desde Jimulco, en la colindancia de Zacatecas y Durango en la Laguna de Coahuila, hasta la colindancia de la Carbonífera con Nuevo León y en los límites de Tamaulipas.

El objetivo central de la movilización policial es evitar el efecto “cucaracha” y asegurar que la violencia no se traslade a territorio coahuilense bajo ninguna circunstancia.

“Queremos seguir cuidando Coahuila. Queremos seguir blindando Coahuila. Queremos que Coahuila se mantenga en paz”, afirmó categóricamente el titular de la Fiscalía General del Estado.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Estamos listos para avanzar’: Manolo Jiménez respalda ante Sheinbaum el proyecto Gas Coahuila

Por otro lado, agregó que hasta el mediodía de este domingo, en Coahuila no se ha registrado ningún suceso violento como los que se observan principalmente en Jalisco y Tamaulipas.

El Fiscal aseguró que mantendrán canales de comunicación abiertos para alertar a la población: “Por eso estaremos informando cualquier novedad. Estamos pendientes”, concluyó el funcionario este domingo.

Con información de Armando Ríos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Blindaje
Policía
Seguridad

Localizaciones


Coahuila

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fundador y líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido por fuerzas federales.

Reportan que fuerzas federales abaten a ‘El Mencho’, líder del CJNG, en Jalisco
La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Manolo Jiménez comenzaron con las obras de este nuevo hospital en Saltillo.

Saltillo: Dan banderazo a Hospital de Especialidades del IMSS; es el primero de gran escala en más de cuatro décadas
Durante la mañana de este domingo se reportan bloqueos carreteros, colocación de ponchallantas y quemas de vehículos en varios municipios de Michoacán, Tamaulipas y Jalisco.

Reportan bloqueos carreteros con vehículos y quema de negocios en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato
Extraba­jadores y familias de la Región Centro mantienen la expectativa sobre el proceso judicial que definirá el futuro de la siderúrgica.

‘Primero los trabajadores’: Sheinbaum exige justicia y reactivación de AHMSA en Monclova (Video)
El Servicio Secreto de Estados Unidos abatió esta madrugada a un hombre armado que entró de manera “ilegal” al perímetro de seguridad de la residencia del presidente Donald Trump en Florida.

Servicio Secreto de EU abate a hombre que intentaba entrar a residencia de Trump en Mar-a-Lago
true

Verdad y justicia, necesidades en casos de Pasta de Conchos y Allende
true

El futuro de los plurinominales
CUARTOSCURO

La indiferencia que alimentó el libro de la venganza