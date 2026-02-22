Blindan Coahuila ante hechos violentos en el occidente del país

Tras los hechos violentos registrados en el poniente de México por el abatimiento de un líder criminal, el Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, anunció un blindaje inmediato en la entidad.

Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, el funcionario informó que la instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas es clara: proteger las fronteras y el interior del estado.

“El gobernador Manuel Jiménez Salinas nos ha instruido a iniciar un despliegue operativo en coordinación con las autoridades federales en las cinco regiones del estado”, explicó el Fiscal General.

Este operativo integra a la Policía Estatal, la Agencia de Investigación Criminal y todas las corporaciones municipales, quienes mantendrán vigilancia permanente ante la situación de riesgo en estados vecinos.

Fernández Montañez precisó que estas acciones preventivas se derivan directamente de la coyuntura nacional: “Esto con motivo de los operativos en proceso en otras entidades federativas”, puntualizó.

En entrevista, agregó que estas acciones de manera preventiva, toda vez que se ha tenido información de que en algunas otras entidades del país, los miembros de ese cartel, han expandido eventos violentos.