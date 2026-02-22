Blindan Coahuila ante hechos violentos en el occidente del país
Inician despliegue operativo coordinado en las cinco regiones del estado para mantener la paz tras operativos federales
Tras los hechos violentos registrados en el poniente de México por el abatimiento de un líder criminal, el Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, anunció un blindaje inmediato en la entidad.
Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, el funcionario informó que la instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas es clara: proteger las fronteras y el interior del estado.
TE PUEDE INTERESAR: Anuncia Fiscal creación de unidades de élite y Policía de Caminos en Coahuila
“El gobernador Manuel Jiménez Salinas nos ha instruido a iniciar un despliegue operativo en coordinación con las autoridades federales en las cinco regiones del estado”, explicó el Fiscal General.
Este operativo integra a la Policía Estatal, la Agencia de Investigación Criminal y todas las corporaciones municipales, quienes mantendrán vigilancia permanente ante la situación de riesgo en estados vecinos.
Fernández Montañez precisó que estas acciones preventivas se derivan directamente de la coyuntura nacional: “Esto con motivo de los operativos en proceso en otras entidades federativas”, puntualizó.
En entrevista, agregó que estas acciones de manera preventiva, toda vez que se ha tenido información de que en algunas otras entidades del país, los miembros de ese cartel, han expandido eventos violentos.
“Es para evitar que gente que venga huyendo de otras entidades quiera aprovechar para ingresar a nuestro Estado, hacer algún tipo de manifestación aquí o bien simplemente internarse”, dijo.
Informó que estos operativos ya están coordinados con las fuerzas federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y con la Secretaría de Marina.
Dijo que los refuerzos se implementarán en vigilancia carretera y en los filtros de seguridad, desde Jimulco, en la colindancia de Zacatecas y Durango en la Laguna de Coahuila, hasta la colindancia de la Carbonífera con Nuevo León y en los límites de Tamaulipas.
El objetivo central de la movilización policial es evitar el efecto “cucaracha” y asegurar que la violencia no se traslade a territorio coahuilense bajo ninguna circunstancia.
“Queremos seguir cuidando Coahuila. Queremos seguir blindando Coahuila. Queremos que Coahuila se mantenga en paz”, afirmó categóricamente el titular de la Fiscalía General del Estado.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Estamos listos para avanzar’: Manolo Jiménez respalda ante Sheinbaum el proyecto Gas Coahuila
Por otro lado, agregó que hasta el mediodía de este domingo, en Coahuila no se ha registrado ningún suceso violento como los que se observan principalmente en Jalisco y Tamaulipas.
El Fiscal aseguró que mantendrán canales de comunicación abiertos para alertar a la población: “Por eso estaremos informando cualquier novedad. Estamos pendientes”, concluyó el funcionario este domingo.
Con información de Armando Ríos.