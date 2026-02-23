Blindan Coahuila con 10 mil efectivos tras operativos federales y tensiones nacionales

Tras los enfrentamientos y bloqueos registrados en diversas entidades del país, el Gobierno de Coahuila desplegó un operativo masivo de 10 mil elementos para blindar sus fronteras. El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que se busca evitar el ingreso de células delictivas ante la presión de las fuerzas federales en otros estados. Desde un filtro de revisión en la entrada Monterrey-Saltillo, el Fiscal detalló que, por instrucción del gobernador Manolo Jiménez, se activó un protocolo de seguridad inmediata. Este despliegue incluye a la Policía Estatal, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, con vigilancia permanente en caminos rurales y brechas. TE PUEDE INTERESAR: Gobierno debe mantenerse atento ante escalada de violencia tras abatimiento de ‘El Mencho’: experto de la UAdeC

“Lo que hacemos es un despliegue operativo en caminos rurales, carreteras oficiales, brechas y por aire, donde se desplegaron las aeronaves con las que contamos para poder cubrir cada rincón del estado”, explicó Fernández Montañez sobre la magnitud del operativo. El funcionario aclaró que las medidas son preventivas ante el monitoreo de situaciones de riesgo en estados vecinos. “Todo lo que hacemos nosotros es de manera preventiva; buscamos sellar nuestras fronteras. Empezamos una comunicación permanente con otros estados”, señaló el Fiscal sobre la estrategia de blindaje.

Hasta el corte de este lunes, las autoridades reportan saldo blanco en la entidad, aunque la alerta se mantendrá por un periodo de 72 horas. “Son 10,000 efectivos en el estado que están cuidando las carreteras, las brechas y los puntos de ingreso a la entidad”, confirmó el titular de la Fiscalía. Además de los filtros carreteros, se instaló una mesa permanente en el C4 y se intensificó la revisión en centrales de autobuses y servicios de paquetería. “Lo que no queremos es que integrantes de células delictivas que están en otras entidades se fijen en Coahuila como un destino”, puntualizó.

Respecto a los coahuilenses que se encuentran en zonas de conflicto como Jalisco, el Fiscal aseguró que hay comunicación directa para garantizar su retorno seguro. El gobernador ha pedido implementar medidas que permitan regresarlos con bien ante las alertas emitidas en al menos veinte entidades. Finalmente, el Fiscal exhortó a la ciudadanía a viajar con extrema precaución, preferentemente de día y por vías oficiales. Pidió a la población mantenerse informada a través de canales institucionales y puso a disposición el número de WhatsApp 844 675 9809 para cualquier solicitud de auxilio en el trayecto.

