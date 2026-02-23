Trump pide a México a ’intensificar’ sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas

/ 23 febrero 2026
    Trump pide a México a 'intensificar' sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas
    El presidente de Estados Unidos llamó a México a reforzar sus acciones contra el narcotráfico tras la violencia registrada después de la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG. VANGUARDIA/ARCHIVO

Donald Trump pidió a México intensificar la lucha contra cárteles y drogas tras la violencia posterior al operativo contra El Mencho en Jalisco

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió públicamente a México que intensifique sus esfuerzos contra los cárteles de la droga luego de la ola de violencia que se registró tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El pronunciamiento ocurrió un día después del operativo militar en Jalisco, que derivó en enfrentamientos, bloqueos carreteros y ataques en distintas zonas del país. La reacción criminal generó preocupación internacional por el nivel de violencia registrado.

A través de sus redes sociales, el mandatario estadounidense reiteró la necesidad de fortalecer las acciones contra el narcotráfico, vinculando la seguridad de su país con las operaciones de los grupos criminales en territorio mexicano.

“Excelente entrevista con el patriota estadounidense Derek Maltz a cargo del maravilloso presentador de Fox & Friends, Lawrence Jones, ¡que es fantástico! ¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!”, escribió Trump en una publicación en sus redes sociales.

RESPALDO DESDE WASHINGTON

Desde la Casa Blanca, la reacción oficial no tardó en llegar. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, destacó que el presidente ha mantenido una postura firme respecto a los grupos criminales que trafican drogas hacia Estados Unidos, a los que ha calificado como una amenaza directa para su país.

El gobierno estadounidense ha utilizado en diversas ocasiones el término “narcoterroristas” para referirse a organizaciones criminales que operan a nivel transnacional, particularmente aquellas vinculadas con el tráfico de fentanilo y otras sustancias sintéticas.

Las declaraciones reflejan la preocupación de Washington por el impacto del narcotráfico en la salud pública estadounidense, así como por la violencia asociada a estas organizaciones en la región.

REACCIONES DIPLOMÁTICAS Y PREOCUPACIÓN REGIONAL

En el mismo contexto, el subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, calificó la muerte del líder criminal como un avance importante no solo para México y Estados Unidos, sino también para América Latina y el resto del mundo.

El funcionario reconoció, sin embargo, su inquietud por los hechos violentos que ocurrieron tras el operativo, señalando que la reacción de los grupos criminales no resulta inesperada ante golpes de alto impacto contra sus estructuras.

En un mensaje público, Landau destacó el trabajo de las fuerzas de seguridad mexicanas y llamó a mantener la calma, enviando un mensaje de respaldo al país frente a los desafíos de seguridad.

DATOS CURIOSOS

• El CJNG ha sido señalado por autoridades estadounidenses como una de las organizaciones criminales más peligrosas del hemisferio.

• La cooperación entre México y Estados Unidos en seguridad incluye intercambio de inteligencia y operaciones conjuntas indirectas.

• El tráfico de drogas sintéticas ha incrementado la presión política bilateral en los últimos años.

Las declaraciones del presidente estadounidense evidencian el impacto internacional que generan los operativos contra líderes criminales y las repercusiones diplomáticas derivadas de la violencia asociada al narcotráfico.

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

